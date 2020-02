To platí i o tomto týdnu. Na jeho začátku dostal padáka na Hané velmi dobře známý trenér Václav Jílek. Na Andrův stadion tedy Spartu přiveze už jeho nástupce Václav Kotal, který povýšil k áčku od rezervy.

„Člověk jde trochu do neznáma. Víme, jak to chodí, když přijde nový trenér. Je to změna, motivace pro hráče. Může se změnit herní styl,“ přemítal olomoucký trenér Radoslav Látal před zápasem. Videa z dosavadních zápasů mohl prakticky hodit do koše. „Věci, které chtěl po hráčích Venca Jílek tam už asi nebudou,“ pokrčil rameny.

„Připravíme se na různé varianty a budeme se víc soustředit na sebe,“ dodal Látal.

Tomu bude vedle zraněného kapitána Víta Beneše (svalové zranění), chybět dvougólový hrdina prvního jarního duelu v Teplicích Lukáš Juliš. „Máme i nějaké další drobné šrámy. Ale věřím, že všichni budou na neděli v pořádku. I když možná nějaké překvapení mít budete,“ řekl Látal.

Na hrot se ze zálohy místo Juliše nejspíš vysune mladík Mojmír Chytil. Ve středu hřiště má ale Látal po příchodu Radima Breiteho variant celou spoustu.

„Může tam být Breite s Houskou, s Gonzálezem, s Chytilem. Nebo můžeme nastoupit se dvěma šestkami Greššákem a Breitem a před nimi třeba s Houskou,“ pochvaloval si olomoucký kouč. Novic Breite, který dotáhl přestup z Liberce teprve ve čtvrtek, by se okamžitého startu nebál.

„Jsem připravený,“ hlásil. „Bylo by to zajímavé, když jsem proti Spartě málem hrál už minulý týden,“ usmál se třicátník.

Nová Sparta? Kotal slíbil změny

Uhodnout jako sestavu nasadí v Olomouci nový sparťanský kouč Václav Kotal, na to by člověk zvenčí potřeboval křišťálovou kouli. Koneckonců nepanuje shoda ani na základním rozestavení. Na minulých štacích například Kotal nezřídka využíval systém se třemi stopery.

„Nějaké změny v sestavě musí nastat, chceme výrazně zrychlit přechodovou fázi,“ ujistil nový muž na letenské lavičce.

Změnit ale bude chtít především mentální nastavení hráčů.

„Máme za sebou čtyři porážky, to samozřejmě na hráče nějaký vliv má. Pro nás je nejdůležitější zarazit výsledkové propady a dostat hráče na lepší vlnu,“ poznamenal.

„Čas byl zatím strašně krátký, ale určitě chceme pracovat na chybách, které všichni viděli. Nejpodstatnější byly asi individuální chyby,“ doplnil Kotal, který by oproti poslednímu zápasu Sparty s Libercem mohl na hrot vysunout mladíka Hložka a na křídlo poslat Srba Plavšiče.

Vyloučeno není ani to, že sáhne do stoperské dvojice, která je dlouhodobě problémem Sparty. Otázkou také je, zda společně budou hrát v záloze Dočkal i Kanga, nebo se dostane třeba na Sáčka.

ℹ️ SIGMA - SPARTA | Tribuna Západ a tribuna Karla Brücknera hlásí vyprodáno, jižní tribuna se pomalu zaplňuje, proto je nyní možné zakoupit vstupenky také na tribunu Sever! ?



▶️ https://t.co/hXq60BpWlC pic.twitter.com/5Lco3sOSRE — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) February 22, 2020

Sigma na Spartu v poslední době umí

Sparta už pro Sigmu v posledních letech není takovým strašákem jako v minulosti. Na domácí vítězství čekali Hanáci dokonce bezmála dvacet let od roku 1998. Až v listopadu 2017 zlomil prokletí gól Martina Sladkého proti Stramaccioniho týmu s nynějším sportovním ředitelem Tomášem Rosickým na hřišti.

O rok později pak srazil Spartu na Andrově stadionu Martin Nešpor a výrazně pomohl nahnuté pozici trenéra Václava Jílka, tenkrát ještě na lavičce Sigmy. Loni na jaře zlomily na Letné Hanáky dva pokutové kopy a prohráli 1:2.

V poslední podzimní měření sil však Olomouc brala bod. Na Letné remizovala díky dvěma brankám Jakuba Plška a jedné Martina Hály 3:3.

„Pro diváky to byl asi nádherný fotbal se spoustou šancí. Mně ale vstávaly vlasy na hlavě. Nastupovali jsme za stavu 2:1 pro nás v poločase a během pěti minut jsme mohli dostat klidně tři branky. S remízou 3:3 byli všichni spokojení, ale klidně jsme mohli prohrát 5:3 a lidé by nám nadávali. Fotbal je někdy nevyzpytatelný,“ pousmál se při vzpomínce na přestřelku trenér Látal.

Dočkají se fanoušci v neděli třeba podobné kanonády? Zápas startuje v 17 hodin.