Rychlé vedení Hanáků, sporná penalta pro Spartu a obrat Letenských ve druhém poločase. Takový byl úvodní mač. Trenéru Václavu Jílkovi návrat na známou půdu nakonec trochu zhořkl. Byť to zprvu vypadalo pro Olomouc výborně.

Uběhlo sotva pár minut, když po sparťanské standardce rychlým výhozem odstartoval gólovou akci brankář Macík. Hála filigránsky obhodil laxního Peška, prostrčil Daňkovi a mladíček otevřel skóre tvrdou ranou podél brankáře Nity. Snový start!

Bohužel pro Sigmu vedení trvalo jen krátce. Sudí Orel nařídil za faul Zmrzlého na Höjera na hranici pokutového území nemilosrdně penaltu a David Moberg Karlsson ji nemilosrdně proměnil.

"Jsou to detaily, které rozhodují. Bylo to hodně netaktické. Tam obránce musí soupeře vykrokovat. Ale mladí hráči v přemíře snahy chtějí za každou cenu získat míč," pokrčil Václav Jílek v rozhovoru pro O2TV rameny.

Sparta pak měla v zápase převahu i šance, ale Sigmu držel jak skvělý Macík, tak nemohoucnost domácích střelců.

V 63. minutě totiž zaspal při bránění standardky Látal. Za jeho záda si na Dočkalův centr naběhl Ladislav Krejčí mladší a prostřelil olomouckého gólmana.

"Myslím, že první poločas byl od nás velmi dobrý. Sparta má ale vysokou kvalitu. Pasivních 25 minut ve druhém poločase, kdy jsme nebyli schopní uhrát náročné míče, nás stálo lepší výsledek," dodal Jílek.

Třetí zásah si vstřelil nešťastně olomoucký kapitán Roman Hubník, když si srazil do sítě přízemní centr Krejčího staršího. "Oba góly ve druhém poločase byly hodně laciné," konstatoval Jílek.

Hanáci však ještě dokázali přece jenom duel zdramatizovat. Pablo González po sklepnutí Vaněčka sice nejdřív musel vstřebat zklamání, protože sudí jeho gól nechtěli uznat. Po prozkoumání videozáznamu ale Sigma snížila. Na víc už ale zůstalo opravdu příliš málo času.

"Olomouc hrála velmi dobře a my jsme kondičně museli vydat maximum, abychom to zvládli. Stálo nás to hodně sil," řekl trenér vítězů Pavel Vrba, který nebyl spokojen především s úvodem zápasu.

"Začátek jsme zaspali. Pak to byl podle mě zajímavý zápas pro diváky, protože obě mužstva hrála ofenzivně," dodal Vrba.

Jeho tým čeká v týdnu odveta předkola Ligy mistrů s Rapidem Vídeň, Sigma půjde znovu do akce v sobotu proti Pardubicím.

AC Sparta Praha - SK Sigma Olomouc 3:2 (1:1)

Branky: 12. Karlsson z pen., 64. Ladislav Krejčí ml., 78. vlastní Hubník - 3. Daněk, 90.+4 González. Rozhodčí: Orel - Paták, Podaný - Adam (video). ŽK: Štetina, Karlsson, Wiesner, Pavelka, Nita - Sedlák, Vaněček.

Sparta: Nita - Wiesner, Štetina, Ladislav Krejčí ml., Höjer - Karlsson (74. Ladislav Krejčí st.), Pavelka, Dočkal (82. Karabec), Sáček (74. Souček), Pešek (90.+4 Panák) - Hložek (82. Juliš). Trenér: Pavel Vrba.

Sigma: Macík - Látal (68. Poulolo), Hubník, Beneš, Zmrzlý (81. Šíp) - Sedlák, Breite - Matoušek (68. Vaněček), Daněk (55. González), Hála (55. Zahradníček) - Růsek. Trenér: Václav Jílek.