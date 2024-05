Play-off o Konferenční ligu pro Sigmu Olomouc odstartuje dvojzápasem s Hradcem Králové. Právě na novém stadionu votroků v neděli od 15 hodin odehrají úvodní duel.

Pochod fanoušků Sigmy | Video: Michal Muzikant

Potřetí v mistrovském zápase a počtvrté celkově v této sezoně se potká Sigma Olomouc s Hradem Králové. Na podzim votrokům Hanáci pokazili otevření nové Malšovické arény, když v ní vyhráli 3:1, když museli duel otáčet.

V zimní pauze pak na Maltě v přípravném duelu spolu týmy remizovaly 1:1 a o pár týdnů později v jarní části FORTUNA:LIGY na Andrově stadioně pro změnu 0:0.

Vždycky však proti sobě stáli trenéři, kteří už na lavičkách svých týmů nejsou. Hradec trénoval Václav Kotal, Sigmu zase Václav Jílek. Teď dojde na souboj Jiřího Saňáka, který všechny duely zažil z pozice Jílkova asistenta a Davida Horejše, který celek Hradce přebral v průběhu jara.

Sigma poprvé jednala o nabídce Američanů. Rozhodnutí nepadlo

„Je tam jiný realizační tým než v předchozích zápasech. Vyznávají jiný způsob hry než pod trenérem Kotalem. Pod Davidem se tým zvedl, známe hráče, ale každý kouč má logicky trochu jiné principy,“ říkal trenér Sigmy Jiří Saňák.

Sigma po náročném závěru základní části, kdy remizovala na Slavii a prohrála se Spartou, skončila na osmém místě. Hradec Králové skončil devátý se stejným bodovým počtem jako Sigma (37), měl však horší vzájemný zápas, což rozhodlo o umístění a také tom, že Hradec začne doma. Ten měl rovněž o gól horší skóre. Votroci zakončili základní část třemi výhrami a následně remízou a porážkou.

„Začíná nám nová soutěž. Je to tak trochu dárek toho aktuálního systému soutěže. Očekávám, že každý toho dárku bude chtít využít a budeme se rvát o to, abychom právě my byli tím jedním týmem ze čtyř, který si zaslouží hrát finále o evropský pohár," hlásí Saňák.

Vítěz tohoto dvojzápasu si totiž střihne duel s lepším z dvojice Liberec - Teplice a poté je na programu finále proti týmu, který skončí pátý na konci skupiny o titul. Celkový vítěz si pak zajistí postup do Konferenční ligy.

Saňák: Jdeme do play-off. Slavia je jako Liverpool, ale Sparta byla těžší

Hradec Králové doma na jaře ze šesti duelů prohrál pouze ten poslední se Slavií, jinak třikrát vyhrál a dvakrát remizoval. „Zejména v domácích podmínkách je Hradec velmi nebezpečný. Jsou tam zarputilí hráči, také standardní situace mohou hrát důležitou roli. Uznáváme sílu soupeře. Ve střední skupině ale všechno skončilo v nějakých čtyřech bodech. Takže si myslím, že tam není žádný jasný favorit," pokračuje Saňák.

Sigma se bude muset vypořádat se spoustou absencí. Pro čtyři žluté karty bude chybět nejlepší střelec týmu a jedenáctigólový Lukáš Juliš. Pro zdravotní problémy budou scházet Filip Novák, Matúš Macík, Vít Beneš, Antonín Růsek, Vojtěch Křišťál a pravděpodobně také Jiří Sláma. Na druhé straně nejspíš nebudou k dispozici Leibl, Rada, Čihák a Heidenreich.

„Bude to jiný zápas než v dlouhodobé soutěži. Je to jako pohárový dvojzápas, takže tak se k tomu bude přistupovat. Remíza má jinou roli. Můžete postupovat třeba přes penalty. To vše může hrát roli," uzavřel Jiří Saňák.