/ANKETA/Fotbalová Sigma Olomouc se proti Mladé Boleslavi bude muset obejít bez brankáře Matúše Macíka. Jak tuto situaci trenérský štáb v čele s hlavním koučem Václavem Jílkem a trenérem brankářů Tomášem Lovásikem vyřeší?

Rapid Vídeň - SK Sigma Olomouc, Tomáš Digaňa | Foto: SK Sigma Olomouc

„Budeme to řešit, musíme si na to sednou. Víme, že Máca nebude a tím se otevírá prostor vyhodnotit to,“ říkal v sobotu po porážce s Baníkem 0:3 trenér Václav Jílek. Právě Macík měl na prohře velký vliv. Nejprve udělal chybu při první brance a následně se nechal dalším špatným výběhem vyloučit.

Po vyloučení nahradil Macíka další Slovák Tomáš Digaňa, který chytal také v Ďolíčku proti Bohemians (2:3). Celkem tedy dostal za necelé dva zápasy pět branek, což není úplně lichotivá bilance, avšak žádné velké kiksy neudělal.

„Potřebujeme, aby nám brankáři trošku pomohli. Neříkám, že góly z předchozích zápasů jdou za nimi, ale musí pomoci zákrokem, chytit nějaký gól. To dokázal Letáček a díky tomu získal Baník tři body,“ pokračoval Jílek.

Ten nebyl u Digani příliš spokojen ani s rozehrávkou. Tedy nejen s jeho, ale celkově výstavbou hry odzadu. „Byli jsme v deseti a Baník hraje systémově osobky. Kdybychom je vytáhli a dali do hry větší odvahu, což chci, tak nám to pomůže. Otevřeli by se nám prostory. Takhle jsme dávali dlouhé míče do připravené obrany a byla menší šance je uhrát. Je tam apel, abychom se nebáli a chtěli míč,“ popisoval, proč se několikrát po Digaňově dlouhém odkopu rozčiloval.

Tohle hrálo do karet Jakubu Trefilovi, jehož zdobí dobrá hra nohou a nebojí se míče rozehrávat. Plus měl, tedy alespoň do pondělí. Trenér Václav Jílek seděl na tribuně Androva stadionu při utkání druholigového béčka s Duklou Praha, které olomoucký celek prohrál 0:1.

Trefil předvedl dobré zákroky, ale… Právě při gólu Dukly nebyli kouč ani brankář úplně šťastní, jelikož David Kozel zakroutil míč na zadní tyč Trefilovy brány z přímého kopu téměř od rohového praporku. „Jestli dostaneme gól od praporku, tak je asi jasné, čí to je chyba. Tohle gólman musí zvládnout. V tento moment se asi nemáme o čem bavit,“ hodnotil trenér Sigmy B Tomáš Janotka.

Tudíž zase stoupla pravděpodobnost, že v bráně dostane při sobotním ligovém utkání přednost Digaňa. Trefil sice zvládl záskok za Macíka loni na podzim, na jaře jej ale trenér Václav Jílek vyndal za mladého Tadeáše Stoppena po několika nepřesvědčivých výkonech. Stoppen kvůli zdravotním problémům do hry o místo vstoupit nemůže.

„Gólmani jsou od toho, aby nějakým způsobem tým podrželi. Nejen v situacích, které by měli zvládat, ale aby tam bylo i něco navíc. Mají smůlu v tom, že jsou na hřišti poslední. To je každá chyba vždy vidět. Pokud se před gólmanem udělají dvě tři drobné chybičky, tak to tolik nebolí. Ale u gólmana je to tak výrazné a evidentní, že mají těžkou roli. Kdo tohle zvládá, tak si tu bránu vezme pro sebe a chytá celou sezónu,“ dodal ještě Janotka.

Ať už bude chytat Digaňa či Trefil, má trenér Václav Jílek o cíli v utkání s Mladou Boleslaví, které se hraje v sobotu od 15 hodin jasno. „Po Bohemce jsme od Baníku dostali druhou facku v řadě. Pokud máme ambici hrát nahoře, tak teď je na nás, abychom se ve složité situaci proti ambicióznímu týmu zvedli a zvládli to,“ hlásí.

Situace je složitější o to, že utkání proti Ostravě nedohráli pro zdravotní problémy také ofenzivní esa Lukáš Juliš a Jan Vodháněl a výron v kotníku do duelu nepustí ani dalšího útočníka Denise Kramáře.