Hanáci nastoupili bez tří hráčů základní sestavy – brankáře Mandouse, obránce Zmrzlého a záložníka Greššáka, vyřadily je zdravotní důvody. Přesněji řečeno pozitivní test na koronavirus.



„Báli jsme se, aby při dalším testování nevyplaval ještě někdo další, pak už by to bylo nehratelné,“ přiznal asistent olomouckého trenéra Jiří Neček.



Naopak se do týmu vrátil po absenci ve Zlíně záložník David Houska a debut v základní sestavě si odbyl novic Florent Poulolo.



Se spoluhráči se mohl poprvé radovat ve 13. minutě. Po centru Falty od rohového praporku se uvnitř pokutového území najednou zjevil volný Hála a hlavou otevřel skóre zápasu.



„Myslím, že hráči Plzně dost zaspali. Martin to má spíš prodlužovat na další vyšší hráče. I na tréninku se ale umí do hlaviček dostat. Teď mu to vyšlo a byl z toho pěkný gól,“ říkal Neček.



Plzeň, která se evidentně stále nesrovnala po vyřazení z Evropské ligy, ale nachystala bleskovou odpověď. Řezník narýsoval kolmou přihrávku pro Kayambu, který si zaběhl za Vepřekova záda. Plzeňský křídelník odcentroval na úplně volného Ondráška a ten z pěti metrů hlavou snad ani nemohl minout.

„Bylo škoda, že jsme to neudrželi déle, ale tohle prostě nenaplánujete. To je fotbal,“ mínil Neček. „Ten gól jde za mnou. Ondráška jsem měl mít, hlídal jsem spíš přední tyč, on si cukl na zadní,“ přiznal zkušený stoper Roman Hubník, který se do Sigmy v létě vrátil z Plzně.

Přísná penalta? Byl to faul, uznal Hubník

Hosté i po přestávce pokračovali v jednorychlostním výkonu z Evropské ligy v Izraeli. Do sedla jim pomohla, nebo spíše mohla pomoct, penalta v 63. minutě. Ondrášek šel snadno k zemi po souboji s Hubníkem a sudí Ardeleánu, jenž předtím několikrát bez výsledku zkoumal ve spolupráci s videem situace ve vápně na druhé straně, tentokrát nezaváhal a ukázal na puntík.

„Penalta byla přísnější, ale nechci to hodnotit v emocích,“ řekl Neček. „Zpětně to vidím jako faul,“ prohlásil trochu nečekaně Hubník.

Čermák každopádně levačkou poslal míč nechytatelně pod břevno olomoucké branky a bylo to 2:1 pro hosty. Hned za minutu mohl zápas zlomit definitivně Ondrášek, který po centru z malého vápna tentokrát minul. „Byl to klíčový moment zápasu. Chybí nám lehkost a lepší timing. Víme, že takové situace mohou nastat poté, co jsme nesplnili první cíl sezony. Věřím, že se zase budeme moct o naše silné stránky opřít,“ uvedl trenér Plzně Adrian Guľa.

„Soupeř hrál dobře, energicky, má dobrou formu. Přesto si myslím, že jsme ho až příliš snadno pouštěli do jednoduchých situací. Naše defenzivní stabilita je teď nedostatečná a je to velký problém,“ doplnil kouč Plzně.

Sigma se totiž nevzdala a nakonec dosáhla na bod. To už bylo poté, co se pořádně po dalším sporném momentu posouzeném ve prospěch Viktorie rozohnil domácí trenér Radoslav Látal natolik, že od sudího v krátkém sledu viděl dvě žluté karty, takže i červenou.

Tým na hřišti to ale skutečně vybudilo ke vzpouře. V 70. minutě Falta napřáhl svou šikovnou levačkou a přízemní rána zapadla přesně k tyči Hruškovy brány – 2:2.

Otřesená Plzeň už se nezmohla na nic. „Bylo to ale vyrovnané a spíš o štěstí. Mrzí nás, že jsme nějakou akci nedohráli. Na druhou stranu jsme s bodem spokojení. Plzeň moc ztrácet nebude a vzhledem k problémům, které jsme měli s nemocnými hráči, remízu bereme,“ uzavřel olomoucký Neček.

V tabulce Sigma zůstává čtvrtá o skóre za svým nedělním soupeřem. Po reprezentační přestávce jedou Hanáci na Slovácko, Plzeň čeká bitva se Spartou.

SK Sigma Olomouc – FC Viktoria Plzeň 2:2 (1:1)

Branky: 13. Hála, 70. Falta – 18. Ondrášek, 63. Čermák z pen. Rozhodčí: Ardeleánu – Kubr, Myška – Julínek (video). ŽK: Hubník, Breite, Látal (trenér) – Mihálik. ČK: 67. Látal (trenér). Diváci: 2000.



Sigma: Reichl – Hála, Hubník, Jemelka, Vepřek – Poulolo (89. Látal), Breite – Pablo (83. Zahradníček), Houska (72. Chytil), Falta – Nešpor (83. Zifčák). Trenér: Radoslav Látal.



Plzeň: Hruška – Řezník, Hejda, Brabec, Kovařík – Káčer (74. Bucha), Kalvach, Čermák (81. Beauguel) – Kayamba (58. Ba Loua), Ondrášek, Kopic (74. Mihálik). Trenér: Adrian Guľa.