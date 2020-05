Fotbalová Sigma pustí na stadion i v omezeném režimu padesát svých fanoušků. Na začátku června, kdy by se měla dosavadní kvóta celkem 300 osob na zápas ještě zvýšit, plánuje dalších 200 míst pro své permanentkáře.

Fanoušci Sigmy | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Až v sobotu od 14 hodin nastoupí fotbalisté Sigmy Olomouc proti Příbrami, nemělo by na Andrově stadionu být absolutní ticho. Klub počítá s tím, že do hlediště pustí i padesátku fanoušků, kteří za normálních okolností chodí do kotle a nejhlasitěji podporují fotbalisty na trávníku.