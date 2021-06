„Utkání splnilo účel zejména z pohledu kondičního, což byl prvotní cíl. První poločas byl hodně důrazný, druhý byl z hlediska herní kvality lepší. Výsledek je takovým bonusem,“ hodnotil kouč. „Chtěli jsme vidět hlavně mladé hráče a navrátilce z hostování, byla to pro ně dobrá prověrka,“ dodal na adresu hráčů s jejichž ochotou pracovat a ukázat se byl spokojený.

I proto, aby daní hráči nastoupili na svých klasických postech, zkoušela Sigma nezvykle rozestavení 4-4-2. „Máme tady teď hodně středových ofenzivních hráčů,“ potvrdil Jílek. „Kluci měli úplně nové úkoly v novém rozestavení, takže ne všechny prostory byly zavřené tak, jak mají být. Na druhou stranu říkám, že bychom chtěli být více variabilní a mít zvládnutá určitá herní schémata a systémy a neupínat se jenom k jednomu hernímu vzorci.“

V celém zápase nebylo k vidění mnoho brankových příležitostí, ale už po prvních deseti minutách v sigmáckém dresu se mohl z gólu radovat novic Růsek, ale hlavičkoval pouze do břevna. „S jeho výkonem jsem spokojený. Naznačil svůj potenciál, bral si míče v meziprostoru a svojí fotbalovostí je uhrával,“ uznal Jílek

O čtyři minuty později se prosadil po rohovém kopu hlavou jiný útočník Zifčák. „U něj byla velká aktivita a spoustu udržených míčů, to po něm chceme,“ pokračoval ve chvále útočných hráčů.

Vykřičník

Další příležitosti přišly až ve druhé půli. Nejprve Sigma získala míč u vápna soupeře a přihrávku Chytila zužitkoval Zlatohlávek. „Jedním ze základních herních principů by měl být okamžitý tlak na míč po jeho ztrátě. Snažili jsme se o to a jsem s tím spokojený. Je to jedna z vizí, jakým stylem se chceme prezentovat a musíme to do hráčů dostat,“ přiblížil Jílek.

V 58. minutě pak Olomouc definitivně rozhodla, když se podruhé v zápase trefila po rohovém kopu, tentokrát se prosadil Chytil.

„Dva góly po standardkách jsou v této fázi přípravy spíše shoda okolností. Míče nám tam chodily ostře a přesně. Na druhou stranu je to trochu vykřičník, protože bychom si měli vytvořit daleko více šancí a dát více gólů přímo ze hry,“ apeloval Jílek.

Spokojený naopak mohl být s defenzivní činností, když Sigma Vyškovu nepovolila žádnou velkou příležitost. „Ale asi by to tak mělo z principu být, když nastoupí prvoligový tým proti nováčkovi druhé ligy,“ nezveličoval nulu vzadu Jílek.

Nepříjemná srážka

V závěru zápasu byl ještě nucen střídat po střetu hlavami Víta Beneše. „Věřím, že to nebude nic vážného. Stáhli jsme ho z preventivních důvodů. Rána to byla asi velká, ale snad má Beny tvrdou hlavu,“ odlehčil situaci trenér.

Místo Beneše se na stopera stáhla další z posil Sedlák. „Ale není to alternativa. Původně jsme chtěli zápas dohrát v deseti, ale tím, že se jednalo o hráče z defenzivní linie, tak jsme vrátili na hřiště Spáčila a Sedlák jako defenzivní záložník byl první volbou na stopera,“ objasnil kouč.

Do utkání naopak nezasáhli Lukáš Greššák, Dominik Radič, Michal Vepřek, Kryštof Daněk, Martin Nešpor, Tomáš Zahradníček a David Vaněček, kterým trenéři naordinovali individuální trénink. „U nich jsme nyní nepotřebovali ověřovat kvalitu nebo soužití s týmem či se na některých více podepsal první náročný týden a nechtěli jsme riskovat,“ okomentoval Jílek. „Jediným zraněným je Pablo, který je v rekonvalescenci a měl by se vrátit v rámci týdne nebo dvou,“ dodal.

Jeho svěřenci budou ještě dalších sedm dní pracovat hlavně na kondici a potom se vrhnou na technické a taktické věci.

SK Sigma Olomouc – MFK Vyškov 3:0 (1:0)

Branky: 14. Zifčák, 53. Zlatohlávek, 58. Chytil.

Rozhodčí: Křepský – Lakomý, Slabý. ŽK: Beňa.

Sigma: 1. poločas: Macík – Chvátal, Hubník, Štěrba, Sláma – Šíp, Slaměna, Spáčil, Matoušek – Růsek, Zifčák. 2. poločas: Stoppen – Látal, Beneš, Poulolo, Zmrzlý – Fiala, Sedlák, Chytil, Breite, Hála – Zlatohlávek. Trenér: Václav Jílek

Vyškov: Spurný – Němeček, Štěpánek, Myienga, Beňa, Klesa, Kinakimana, Smrčka, Langer, Ambrozek, Hapal. Náhradníci: Vitásek, Vintr, Simr, Sečkář, Jambor, Hanuš, Oulehla, Tulajdan. Trenér: Jan Trousil