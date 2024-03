Fotbalisté Sigmy Olomouc sehrají v sobotu důležitý duel vzhledem k boji o nejlepší šestku. Ve Vítkovicích změří síly s Baníkem Ostrava.

Již sedm zápasů čekají na vítězství hráči Sigmy Olomouc. Z osmého místa ztrácí na pátý Baník čtyři body. I proto půjde o důležitý duel. „Luděk Mikloško už skládá tým přes rok. Baník přivádí kvalitní hráče. Ne nadarmo se v tabulce pohybují tam, kde jsou. Čeká nás jeden z výborných soupeřů v lize. Je to jeden z přímých soubojů o místo v top šestce, ale liga celkově je extrémně vyrovnaná a důležitý je každý zápas a každý bod,“ je si vědom Saňák.

Navíc se Hanákům tenčí náskok na jedenácté místo znamenající skupinu o záchranu, který je jen pětibodový. Sigmě k vítězství prozatím nepomohla ani změna trenéra, když Václava Jílka nahradil Jiří Saňák a v prvním svém duelu proti Bohemians získal bod. Proti Baníku se postaví na lavičku Sigmy v roli hlavního kouče podruhé.

„Ať už hrajeme proti Baníku doma nebo venku, je vždycky skvělá atmosféra. Jsou to zápasy, pro které fotbal děláte. Těšíme se, bude to zápas pod světly, což já osobně miluju. Je to svým způsobem derby. Přirovnal bych to k tomu, když zápasník MMA má hlavní zápas dne v O2 Areně, tak přesně to máme my,“ pousmál se Saňák.

Na podzimní měření sil s Ostravou Sigma nevzpomíná ráda. Tehdy viděl brzy červenou kartu brankář Matúš Macík a Hanáci na Andrově stadionu padli 0:3. Stejně tak v závěru loňské základní části na Baník nestačili vysoko 1:4. Mají mu tedy co vracet. Na Vítkovice z minulé sezony už mají lepší vzpomínky, protože tam začali sezonu výhrou 3:0. V posledních duelech tak výhoda domácího prostředí nebyla příliš velká.

„Obvykle se o těchto zápasech mluví tak, že není třeba hráče ani motivovat. Jako trenér chcete, aby hráči měli maximální motivaci do každého zápasu i do každého tréninku. Samozřejmě realita je někdy trochu jiná, vstupují do toho nejrůznější situace, třeba životní, kdy se řeší nějaký osobní problém. V takových zápasech jako nás čeká, může někdy hrozit zase přemotivovanost. Jsme tu od toho, abychom hráčům pomohli. Někoho je třeba povzbudit, jiného zase zklidnit,“ dodal Saňák.

Baník začal jarní část dvěma porážkami v Českých Budějovicích (0:3) a s Plzní (0:1). Potom ale vyhrál v Mladé Boleslavi a Zlíně, remizoval s Bohemians. Doma dluží fanouškům vítězství již šest zápasů (s pohárovým proti Zlínu sedm) a tři body tak na svém hřišti nebral od 23. září. Olomouc pak venku poslední tři duely prohrála.

Ostrava se pak kvůli kartám musí obejít bez útočníků Tanka a Adedirana. „Ale máme zprávy, že připravení budou další dva útočníci. Mají zase jiné přednosti. Baník má každopádně kvalitní kádr, takže nepochybujeme, že je nějak nahradí,“ prozradil Saňák.

Tým Pavla Hapala opustili v zimě Daniel Tetour, Filip Kaloč či Ladislav Almási. Posílili jej pak Matúš Rusnák a Quadri Adediran.

Utkání startuje v sobotu v 18 hodin.