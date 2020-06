Po středečním vyřazení z poháru s Libercem zavládlo na Andrově stadionu v Olomouci velké zklamání. Přestože ze sezóny zbývá odehrát ještě pět nadstavbových kol, bude ročník hodnocen jako neúspěšný. A otázka, jak se frustrovaný tým dá na zbývající zápasy dohromady, trápila nejednoho fanouška.

První duel nadstavbové skupiny byl ze strany Sigmy přesně takový, jak se očekávalo – vrcholně nudný. Trenér Látal protočil sestavu a dal příležitost hráčům, kteří převážně vysedávali na lavičce. Výsledkem ale bylo především v prvním poločase nesourodé představení s nepřesnostmi všeho druhu, zato bez gólových šancí.

Příbram na tom byla ovšem velmi podobně, takže fotbal u Litavky dlouho plakal.

Ve 32. minutě domácím pomohla do sedla penalta. Po centru do vápna ze standardní situace dopadl míč na ruku Václava Jemelky, který zrovna stejně jako další olomoučtí obránci sváděl tradiční řeckořímský zápas s útočníky soupeře. Sudí Franěk to v reálu nepostřehl, ovšem po chvíli se šel podívat na video a zatímco zápasnické chvaty nechal bez povšimnutí, hru rukou v pádu zaznamenal a nekompromisně ukázal na puntík.

Pro Sigmu to i přes slabou úvodní půlhodinu byl poněkud krutý trest. Michal Škoda každopádně pokutový kop proti Mandousovi s přehledem proměnil a domácím dal důležité vedení.

Po změně stran ho ještě zvýraznil Tregler, který se z dobrých pětadvaceti metrů opřel do balonu a krásnou ranou ho uklidil přesně k tyči za Mandousova záda.

Až pak se Sigma osmělila i směrem dopředu. Mladík Ondřej Zmrzlý ale z dobré pozice sám před Melicharem netrefil levačkou branku a povedený trestný kop Pabla Gonzáleze vyrazil Melichar s vypětím sil nad břevno.

Na druhé straně naopak ve dvou superšancích krátce po sobě neuspěl Polidar. První mu skvěle chytil Mandous, vzápětí mladý útočník z malého vápna vysoko překopl branku.

Příbram i tak podruhé v krátké době Olomouc porazil a v boji o záchranu nejvyšší soutěže si hodně pomohla. Sigma si bude muset na ligovou definitivu ještě počkat minimálně do úterka.

1. FK Příbram - Sigma Olomouc 2:0 (1:0)

Branky: 32. Škoda z pen., 62. Tregler Rozhodčí: Franěk - Vlček, Flimmel - Pechanec (video). ŽK: Dramé, Polidar – Látal.

Příbram: Melichar – Kvída (81. Soldát), Dramé, Kleščík, Cmiljanovič - Tregler, Rezek – Antwi (63. Jindráček), Zorvan (82. Slepička), Škoda – Polidar. Trenér: Pavel Horváth.

Sigma: Mandous - Látal, Beneš, Jemelka, Kerbr (41. Juliš) - Greššák - Hála, Houska (72. Sladký), Zmrzlý, Falta (46. Pablo) – Chytil (72. Zahradníček). Trenér: Radoslav Látal.