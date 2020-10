Do nejistoty nedělní očekávaný mač uvrhly zákulisní informace o pozitivních nálezech v olomouckém týmu. Oficiálně nebylo do sobotní noci potvrzeno nic.

Sigma už s předzápasovou nejistotou má nechtěné zkušenosti. Před prvním kolem s Libercem měli pozitivní test na koronavirus trenér Radoslav Látal, jeho asistent Jiří Neček a útočník Mojmír Chytil. Všichni zamířili do izolace a po negativních kontrolních testech se duel nakonec hrál.

Podobnou procedurou by měla Sigmy projít i nyní. Zda úspěšně, bude jasné s největší pravděpodobností během soboty.

Pokud by utkání muselo být odloženo, byla by to pro Hanáky zřejmě škoda. Z pěti zápasů mají na kontě čtyři výhry a jsou v laufu. Byť tedy kouč Látal euforii mírní.

„Zůstaňme pevně nohama na zemi. Je to jen začátek, sezona je hodně dlouhá, máme za sebou jenom pět kol. Samozřejmě jsme spokojení, ale čeká nás spousta práce. Tak to říkám i hráčům. Pracujme dál a snažme se z té vítězné vlny vytěžit co nejvíc,“ řekl.

Favorit v útlumu?

Plzeň je těžký soupeř, nicméně momentálně je ve viditelném útlumu. Ve čtvrtek vypadla po nepovedeném výkonu na půdě Beer Ševy z Evropské ligy. Vedle psychické újmy si navíc bezesporu na Hanou přiveze i únavu z namáhavé cesty do Izraele.

I když olomouckou sestavu mohou testy řádně pročistit, zdá se neděle jako téměř ideální příležitost Viktorii porazit. Sigmě se to mimochodem nepovedlo už dlouhých osm let!

„Na to se ale nedíváme. Co se nepovedlo dřív, může se povést v neděli. Nemůžeme spoléhat na to, že ve čtvrtek hráli v Izraeli kvalifikaci o Evropskou ligu“ míní Látal.

„Máme před sebou úkol připravit mužstvo psychicky. Potřebujeme ukázat jiné nastavení, než se stalo po vyřazení v Lize mistrů s Alkmaarem,“ připomněl trenér Plzně Adrian Guľa výprask 1:4 v Liberci.

Specifický zápas by mohl v neděli čekat kapitána Hanáků Romana Hubníka. Ten se do Olomouce vrátil právě z Plzně, kde strávil sedm úspěšných let. „Už když jsem odcházel, slíbil jsem klukům, že jim nic nedaruju,“ usmál se obránce.

Dočká se v neděli?