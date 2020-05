Trenér Radoslav Látal ale doma doufá ve zlepšení. Už proto, že Příbram je v tabulce poslední a Sigmu po dvanácté remíze v sezoně dělí od skupiny o záchranu znovu už jen tři body.

„Věřím, že jsme si minulý zápas rozebrali kvalitně. Druhý poločas byl hodně nepovedený. V útočné fázi jsme neměli nic. Víme, co bylo špatně, ale nechci to ventilovat do novin,“ uvedl Látal.

Hru jeho týmu na Slovácku rozhýbalo až několik střídání. Vcelku solidní ligový debut si odbyl Kryštof Daněk, v 17 letech, 4 měsících a 21 dnech čtvrtý nejmladší hráč, který hrál za Sigmu v nejvyšší soutěži.

„Nečekal jsem, že by to přišlo tak brzo, jsem rád, že mi trenér dal šanci. Užil jsem si to,“ řekl.

Horváth bez tureckých akvizic

Vedle Daňka bude mít Látal k dispozici už i Pabla Gonzáleze, který si odpykal trest za vyloučení v zápase s Jabloncem.

Chybět bude dlouhodobě zraněný Martin Nešpor a nejspíš i Václav Pilař, kterého trápilo svalové zranění.

„Od nás čeká každý vítězství, ale o to těžší to pro nás bude na hlavu. Soupeř tady naopak může jen získat a nebude pod velkým stresem. Pod novým trenérem byli běhavější a agresivnější. Čeká nás těžký zápas,“ prohlásil Látal.

Příbrami budou v Olomouci stále scházet dva Turci Erdi Sehit a Aydin Yilmaz. Oba uvízli ve vlasti a kvůli omezením v dopravě se zatím nemohou vrátit do Česka.

„Nepočítáme s tím, že by nám k záchraně pomohli,“ uvedl v týdnu mluvčí klubu Tomáš Větrovský.

Na druhou stranu na jaře ani jeden z fotbalistů neodehrál zatím v lize ani minutu. Citelnější tak pro trenéra Horvátha může být spíš absence Jana Kvídy, který si odnesl zdravotní problémy ze zápasu s Baníkem, který skončil bezbrankovou remízou.

„Bod pro nás je v tuhle chvíli dobrý. Musíme zabrat v dalších zápasech,“ uvedl Horváth po své premiéře, která skončila bezbrankovou remízou.

Stejným výsledkem mimochodem dopadl i poslední vzájemný zápas obou klubů na podzim u Litavky. Budou tentokrát v sobotu padat góly? Utkání startuje ve 14 hodin a vysílá jej O2 TV Fotbal.