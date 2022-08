Trenér Václav Jílek po odchodu Václava Jemelky vsadil na systém se třemi stopery. Do sestavy zařadil kouč do defenzivy Víta Beneše a Florenta Poulola, v ofenzivní části pak nahradil Antonína Růska Jan Vodháněl.

„Nebyli jsme s Tondou spokojeni v předchozích utkáních, navíc jsme chtěli mít nachystaný náboj v průběhu utkání a dát ho tam, protože jsme věděli, že to pro hrotového hráče nebude jednoduché. Takže šance, že by nastoupili oba s Mojmírem, nebyla,“ objasnil záměr kouč Sigmy Václav Jílek.

„Co se týče zaplnění místa po Václavu Jemelkovi, tak to nebyla otázka špatné hry stoperů. Florent se s tím dobře popasoval. Trošku nám to haprovalo zprava. Bylo vidět, že to není úplně pozice Lukáše Vraštila. Musíme pracovat s tím, co tady máme,“ pokračoval Jílek.

Hned v první minutě musel být v pozoru brankář Sigmy Matúš Macík, který nepovedený centr Mejdra směřující na jeho bránu, musel vytáhnout nad břevno.

V deváté minutě se poprvé vážněji ukázal svým bývalým spoluhráčům Kryštof Daněk, který si to namířil do vápna Hanáků, vybídl ke střele Karabce, ten ale minul.

Jemelka bude bojovat o titul i Ligu mistrů: Nejistota, motivace a nejvyšší mety

Ve dvanácté minutě pak přišel centr Höjera, míč proletěl až na zadní tyč, kde si jej našel Karabec, který pálil z voleje, míč nešťastně tečoval Ondřej Zmrzlý do protipohybu brankáře Macíka a bylo to 1:0 pro Spartu.

„Sparta začala aktivně. My jsme to nezachytili, ztráceli jsme balony a neměli jsme ty druhé, Soupeř si ale jinak žádnou vyloženou šanci nevytvořil,“ hodnotil duel Jílek.

Sigma v první půli zahrozila pouze jednou, když Zmrzlý přihrával Chytilovi, ten ale tečoval míč pouze mimo. Jinak žádná větší příležitost ze strany hostů nepřišla.

Diváci v první polovině celkově nesledovali příliš záživný fotbal. Sparta držela míč, ale do žádného velkého tlaku se nedostala. O tom svědčí také statistika střel na bránu, která byla stejná jako poločasový výsledek 1:0.

Do druhé půle poslal hostující kouč Jakuba Matouška místo Juraje Chvátala.

„Upravili jsme postavení už v první půli, přešli jsme na čtyři vzadu a zavřeli křídelní prostory. Myslím, že jsme byli dvacet minut herně lepší a silní na balonu. Bohužel na rozdíl od Sparty nemáme hráče, kteří by dohráli dobře rozehrané situace a kvalita ve finální fázi nebyla dobrá,“ smutnil olomoucký kouč.

FOTO: Sigma B stále neporažena. Přežila šance a rozhodla v poslední minutě

Ani tak si ale Olomoučtí žádnou velkou příležitost ne a ne vytvořit. Ani Sparta se do velkých šancí nedostávala. Přesto právě celek z Letné měl velkou možnost přiblížit se tříbodovému zisku.

Na hraně pokutového území byl faulován Hancko, který prošel do nebezpečného prostoru, chtěl centrovat, míč ještě dokázal zablokovat Vraštil, ale následně stoper Sigmy s rukama nahoře trefil Hancka a rozhodčí Berka odpískal penaltu.

K té se postavil Lukáš Juliš, u něj už v tu chvíli bylo jisté, že bude střídat, ale Matúš Macík Olomouc udržel ve hře. Skočil po své pravé ruce a přízemní pokus letenskému útočníkovi vyrazil na roh.

V 65. minutě Macík nejprve vyrazil centr za šestnáctku, následně se rychle vrátil a poradil si i se střelou Höjera.

V sedmdesáté minutě však Sigma přece jenom nátlak Sparty neustála. Po kombinaci ve středu hřiště se dostal na hranici pokutového území Casper Höjer, který natáhl a s jeho projektilem si už Macík neporadil, ač byl v místech, kam bomba levého beka domácích mířila.

Heinz: Sigma si zaslouží větší podporu, v Turecku jsem si házel klacky pod nohy

Sigma tak na Spartě nevyhrála už deset let Naposledy se jí to podařilo v září roku 2012.V neděli navíc ani jednou nevystřelila na bránu soupeře.

AC Sparta Praha - SK Sigma Olomouc 2:0 (1:0)

Branky: 12. Karabec, 70. Höjer.

Rozhodčí: Berka – Nádvorník, Vlček. ŽK: Karabec, Zelený - Chytil, Macík, Vraštil. Diváci: 14 259.

Sparta: Holec – Mejdr, Sörensen, Hancko, Höjer (80. Wiesner) – Pavelka (73. Zelený), Sadílek – Minčev (46. Sáček), Daněk, Karabec (80. Jankto) – Juliš (64. Drchal). Trenér: Brian Priske.

Sigma: Macík – Chvátal (46. Matoušek), Vraštil, Beneš, Poulolo, Zmrzlý – Zorvan, Breite, Vodháněl (69. Šíp), Navrátil (80. Zifčák) – Chytil (59. Růsek). Trenér: Václav Jílek.