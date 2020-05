První zásah přišel po půlhodině. První centr Falty z levé strany ještě Juliše nenašel, přihrávky z druhé strany od Látala už ano a sparťanský útočník, který do konce sezony v Sigmě hostuje, potvrdil střelecký instinkt.

Pojistku přidal těsně před koncem obránce Václav Jemelka, který se při opakovaném centru střídajícího Hapala nejlépe zorientoval v malém vápně.

Sigma tak porazila Brno i podruhé. V předcházejícím utkání se na vítězství 3:1 podíleli brankami 17letý talentovaný záložník Kryštof Daněk, zkušený Milan Kerbr z penalty a Václav Pilař.

„Jsme rádi, že jsme v tomto druhém utkání udrželi nulu vzadu. Myslím si, že na rozdíl od prvního zápasu jsme hráli lépe dozadu. Měli jsme více disciplíny a plnili jsme taktické pokyny. V prvním utkání jsme se sice dostávali do více příležitostí, druhý zápas byl ale více důrazný a bojovný. Těší mě, že jsme dokázali udržet čisté konto. Doufám, že jsme odčinili to, co jsme předvedli v Prostějově,“ řekl trenér Sigmy Radoslav Látal pro klubový web.

SK Sigma Olomouc – FC Zbrojovka Brno 2:0 (1:0)

Branky: 30. Juliš, 88. Jemelka. Rozhodčí: Proske – Kotík, Dresler.

Sigma: Mandous – Látal, Jemelka Beneš, Vepřek - Breite, Houska – Hála, Chytil (81. Zlatohlávek), Falta (81. O. Hapal) – Juliš (87. Spáčil). Trenér: Radoslav Látal.

Brno: Floder – Štepanovský, Dreksa, Šural, Eismann – Hladík (61. Pachlopník), Čermák (78. Jambor), J. Sedlák, Fousek (76. Šumbera) – Růsek, Přichystal. Trenér: Miloslav Machálek.