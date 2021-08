Jen trenér Václav Jílek není úplně nadšený z defenzivy, což je pochopitelné. „Zásadní úkol pro tento týden vycházel z posledního utkání s Budějovicemi. Chtěli jsme zapracovat především na součinnosti defenzivy,“ řekl v klubovém videu.

Poslední plichta 3:3 s Jihočechy zachráněná v nastaveném čase sice týmu dodala víru ve vlastní nezlomnost, ale ve výsledku je to pořád doma ztráta. A tak je nutné podpořit bodové konto importem z venkovní půdy. „Zaměřili jsme se na chyby, které jsme udělali. Hned na začátku jsme si to zhodnotili a vyříkali. Na Zlín se snažíme co nejlíp připravit. Na zápas se těším a doufám, že přijede co nejvíc našich fanoušků, které budeme chtít potěšit,“ doplnil útočník Pavel Zifčák.

Proti Budějovicím se trefil podruhé v sezoně a přestože má za tři zápasy jen odehraných 80 minut, je nejlepším střelcem olomouckého mužstva.

„Mám radost, že mi to tak jde, ale je to jen začátek sezony. Doufám, že to bude i pokračovat,“ uvedl Zifčák.

Mohl by nastoupit na hrotu útoku od začátku? „Říká si o to,“ potvrdil hned po minulém zápase trenér Jílek. Jestli ale mladého bijce do hry hned od prvního hvizdu vyšle, je nejisté. Zatím dostával přednost Antonín Růsek, milionová posila z Brna. „Víc mu ale sedí pozice pod hrotem,“ upozornil v rozhovoru pro Deník bývalý nejlepší ligový střelec Michal Ordoš.

Zlín má odehrána oproti Sigmě plná čtyři ligová kola. Po dvou porážkách se dokázal zvednout a další dva duely vyhrál. Naposledy s Karvinou se připsal tři body po obratu z 0:2 na 3:2 v poslední minutě.

„Byl to podobný vývoj jako u nás, navíc s tříbodovým puncem, takže o to větší euforie. Po vstřelené brance byl Zlín výrazně lepší a nakonec to i s trochou štěstí zvládl,“ všiml si Jílek.

„Určitě jim to dodalo na sebevědomí. Pro nás se ale nic nemění. Jedeme tam pro tři body,“ dodal bojovně Zifčák.

Po dvou výhrách v řadě bylo v týdnu v kabině veseleji, ale zase to nepřeceňujeme. Olomouc pro nás bude takovým testem. Je to hodně nevyzpytatelný soupeř,“ konstatoval zlínský kouč Jan Jelínek.

Fastav Zlín (6.) - Sigma Olomouc (7.)

Výkop: sobota, 16.00

Rozhodčí: Julínek – Mokrusch, Hrabovský – Pechanec (video)

Bilance: 32 7-9-16 19:41.



Předpokládané sestavy:

Zlín: Rakovan – Fillo, Kolář, Procházka, Vraštil – Conde, Hlinka – Dramé, Fantiš, Reiter – Poznar.

Sigma: Macík – Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý – Sedlák, Breite – Matoušek, Daněk, Hála – Růsek.