Úvodní kolo FORTUNA:LIGY proti sobě svede Spartu se Sigmou. Hanáci budou chtít navázat na povedenou přípravu a favorita na úvod obrat o body. „Krásný zápas. Bude to pro nás výzva. Plný stadion, jedeme na půdu mistra. Pro nás to bude dobrý start, okamžitě se můžeme konfrontovat s nejvyšší kvalitou,“ hlásí trenér Olomouce Václav Jílek.

Fotbalisté SK Sigma Olomouc absolvovali před novou sezonou focení a tiskovou konferenci | Video: Deník/Ivan Němeček

V uplynulé sezoně třetí kolo, rok předtím rovněž první kolo jako letos. Sigma v posledních letech jezdí na Letnou v úvodních kláních. Oba zmíněné zápasy na začátku sezony nezvládla (2:3, 0:2) nyní však vstupuje do ročníku posilněna skvělou přípravou.

Poradila si v ní se všemi šesti soupeři a našla kanonýra a náhradu za Mojmíra Chytila v podobě Lukáše Juliše. Bývalý sparťan (v přípravě 6 zápasů, 7 gólů) bude chtít formu potvrdit také v dobře známém prostředí, ač už dopředu avizoval, že případnou trefu by neslavil.

Stoprocentně ji slavit nebude další exsparťan Jan Fortelný, který je v Sigmě na hostování právě z pražského klubu a do utkání proto nemůže zasáhnout.

Změny na Letné

Ve Spartě se událo za léto několik změn. Ty největší jsou v bráně a útoku. Z mistrovského kádru totiž odešli zpět do Manchesteru United brankář Matěj Kovář a útočník Tomáš Čvančara do Mönchengladbachu. Tým opustili také Awer Mabil či Jakub Jankto.

Naopak Brian Priske přivítal navrátilce z hostování v Jablonci Václava Sejka, na poslední chvíli dorazil z Liberce také Victor Olatunji a také v úterý Sparta potvrdila příchod 21letého stopera Jamese Gomeze z dalnského Horsens. Už dříve pak Pražané přivedli brankáře Jakuba Surovčíka a záložníky Veljka Birmančeviče s Michalem Ševčíkem.

V týmu navíc pokračují nejlepší střelec týmu v uplynulé sezoně Jan Kuchta (13 branek) či kapitán Ladislav Krejčí (11 gólů). Uzdravil se pak po delší pauze Jakub Pešek.

V přípravě Letenští dlouho čekali na vítězství. Na úvod padli s Jihlavou, následně remizovali Dinamem Záhřeb i Čukarničkami. Porazili až v generálce Anderlecht vysoko 6:0 (utkání se hrálo 3x45 minut).

„Měli své problémy v začátku přípravy, ale generálka se jim povedla. Anderlecht smetli přesvědčivě, výsledkově i herně,“ uznal Václav Jílek.

Venku se proti Spartě nedaří

Na domácím stadionu Sparta se Sigmou neprohrála od září roku 2012, kdy si Hanáci odvezli výhru 2:1 po dvou trefách Michala Ordoše. Z nynějšího kádru tento výsledek pamatují Martin Pospíšil a Jan Navrátil. Ze Sparty jej pamatoval Ladislav Krejčí starší, který před sezonou odešel do Hradce Králové.

Od té doby však Sparta z devíti zápasů osm vyhrála. Pouze v roce 2019 se zrodila remíza 3:3. V uplynulé sezoně na Letné Hanáci prohráli 0:2 (Karabec, Höjer). Tehdy Lukáš Juliš ještě v dresu Sparty neproměnil pokutový kop. Na Andrově stadionu pak se Spartou remizovali 1:1 (Navrátil - Čvančara) a v nadstavbě padli 0:1 (Minčev).

„O motivaci mužstva vůbec nemám strach. Stejně tak o to, že bychom tam jeli s odevzdaností. To bude nejzásadnější,“ uvědomuje si Jílek. „Musíme přijet dobře mentálně nastavení s tím, že jsme schopni odevzdat výkon, na který máme. Aby to nedopadlo tak jako v loňské sezoně, kdy jsme to neunesli,“ dodal.

Utkání Sparty se Sigmou je na programu v neděli od 18 hodin a uzavře program 1. kola FORTUNA:LIGY a zápas by měl sledovat vyprodaný stadion.