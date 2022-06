„„Filipa Zorvana jsme měli v hledáčku delší čas. Na jaře patřil v dresu Karviné k nejlepším hráčům. Vidíme v něm potenciál pro naši záložní řadu, on sám navíc do Sigmy chtěl. Věříme, že u nás bude úspěšný,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Ladislav Minář.

„Jsem moc rád, že jsem dostal šanci hrát za Sigmu. O jejím zájmu jsem se dozvěděl v průběhu reprezentační pauzy, která byla v březnu. Musel jsem vyřešit nějaké své věci a po sezoně se to doladilo,“ dodal samotný hráč. Zorvan na jaře v Karviné odehrál čtrnáct zápasů a dal dva góly.

Prostějov zahájil přípravu i s novými tvářemi

Celkem záložník, jenž pochází z Nového Města nad Metují, odehrál v české nejvyšší soutěži 62 zápasů a prosadil se třikrát. Kromě Příbrami a Karviné si ji vyzkoušel také v dresu Hradce Králové. Sigma pro něj tak bude čtvrtým prvoligovým angažmá.

„Nebylo to složité rozhodování. Hned jsem věděl, že sem budu chtít přestoupit. I když se otevíraly další možnosti, tak jsem už nad ničím jiným nepřemýšlel. Jsem přesvědčený, že je to správný krok. Chtěl bych hrát co nejvíc nahoře to jen půjde. Vyhrát titul je aktuálně těžké, ale budeme chtít třeba navázat na Slovácko a vyhrát v poháru,“ uzavřel Filip Zorvan.