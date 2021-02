Slaměna je juniorským reprezentantem. S devatenáctkou si zahrál před dvěma lety na mistrovství Evropy v Patrik SlaměnaZdroj: SK Sigma Olomouc Arménii. V nejvyšší soutěži nasbíral 13 utkání. V minulé sezoně hostoval v druholigovém Prostějově.

Ve Zlíně se nedohodl na prodloužení smlouvy. Sigma s ním byla domluvená od léta. Nakonec se oba kluby domluvily už na zimním transferu. Kontrakt v Olomouci dostal do léta 2025.

„Jsem rád, že příchod do Sigmy Olomouc vyšel už teď v zimě. Přicházím do většího klubu s výborným zázemím a tradicí, což mi dodává energii a motivaci do práce. Těším se na další část své kariéry a jsem rád, že se bude rozvíjet právě v Olomouci,“ řekl Slaměna pro web Sigmy.

V kádru by výhledově mohl nahradit Davida Housku, který plánuje v létě po konci smlouvy vyrazit ideálně na zahraniční angažmá,

„Přivádíme mladého perspektivního hráče, který má zkušenosti z mládežnických reprezentací. Věříme, že se v našem týmu brzy adaptuje a ukáže svůj potenciál,“ dodal sportovní ředitel Ladislav Minář.

Druhou posilou je Mihalík

Další posilou je křídelník Jaroslav Mihalík z Cracovie Krakov. V Olomouci bude hostovat do konce sezony. Šestadvacetiletý slovenský fotbalista, který před časem nastupoval v české lize za pražskou Slavii, strávil poslední půlrok na hostování v Lechii Gdaňsk. Rodák ze Spišské Nové Vsi prošel mládeží Žiliny a v jejím dresu se radoval později z mistrovského titulu.

„Po odchodu Šimona Falty a zranění Jáchyma Šípa jsme cítili potřebu přivést krajního záložníka. Jaroslav přichází na hostování do konce sezóny. Je to stále perspektivní hráč a slovenský reprezentant. V Olomouci bude zároveň bojovat o konečnou nominaci na EURO,“ uvedl Minář.

Za slovenský národní tým odehrál Mihalík dosud 8 zápasů, s jednadvacítkou se v roce 2017 zúčastnil mistrovství Evropy.

Oficiálně Olomoučtí ještě nepotvrdili příchod dalšího křídelního záložníka Jeana Luca Assoubreho z Pobřeží Slonoviny, mezi jehož minulá působiště patří řecká Larisa či kyperská Larnaka, přestože už ovšem figuruje v systému fotbalové asociace jako hráč Sigmy.

Reichl do Hradce

Jistý už je naopak odchod brankáře Michala Reichla do druholigového Hradce Králové. Osmadvacetiletý gólman avizoval, že v létě neplánuje prodloužit smlouvu a rád by vyrazil za novou výzvou. V Olomouci odchovanec většinu času plnil roli dvojky.

Sigma už si za něj pořídila náhradu v lednu, kdy z Ružomberku získala Matúše Macíka.

„Michal má jako gólman něco za sebou, v Olomouci se dvakrát podílel na postupu do první ligy. Má tedy zkušenosti, které se nám na jaře budou hodit,“ řekl pro klubový web Votroků sportovní ředitel Jiří Sabou. Reichl se v Hradci dohodl na smlouvě do prosince roku 2023.