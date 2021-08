Dvaadvacetiletý Chytil doplatil na vysokou konkurenci v kádru Olomouce, kam v létě přišli David Vaněček a Antonín Růsek. Sigma zároveň prodloužila smlouvu s Martinem Nešporem, v kádru je ještě vedle Chytila také další útočník Pavel Zifčák.

„Během letní přípravy jsem se necítil v optimální formě. Na mém postu se navíc vytvořila konkurence, a proto jsem požádal klub, aby mě uvolnil na hostování do Pardubic. Během následujících měsíců si přeji odehrát co nejvíce minut. Mám motivaci prosadit se do základní sestavy Pardubic a poté se vrátit do Sigmy silnější,“ řekl Chytil pro klubový web Sigmy.

V prvních dvou ligových zápasech nové sezony se neobjevil ani v nominaci. „Záleží z jakého rozestavení budeme vycházet, nemůžeme si asi dovolit vzít na lavičku pět útočníků jako třeba Slavia. V nominaci nebyl Martin Nešpor, ani Mojma Chytil. Jeho aktuální herní výkonnost a sebevědomí není na patřičné úrovni. To je ale momentální situace a všechno se může změnit,“ říkal trenér Václav Jílek po sobotní výhře 3:2 nad Pardubicemi.

„Mojmír je hráč s velkým potenciálem. Přestože jsme nadále s ním počítali jako s nedílnou součástí týmu, po rozhovoru s ním jsme usoudili, že momentálně bude lepší nebránit mu v odchodu na hostování. Pardubice hrají rychlý, ofenzivní fotbal, jejich herní styl by mu měl sedět,“ dodal pro klubový web. „Dostane více herních příležitostí, což mu pomůže v rozvoji. Věříme, že za půl roku se vrátí do našeho týmu s ambicí na základní sestavu. S Mojmírem budeme neustále v kontaktu, jeho výkony v Pardubicích budeme určitě sledovat,“ prohlásil Jílek.