Fotbalisté Sigmy se po středeční ostudné porážce v Prostějově sebrali a v prvním ze dvou sobotních duelů porazili Zbrojovku Brno 3:1.

Zimní příprava Sigmy v roce 2020. Kryštof Daněk | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Byl to naprosto jiný výkon než ve středu. Ten nebyl hodný Sigmy Olomouc. Směrem dopředu už to mělo parametry, obrannou práci ještě potřebujeme vylepšit. Po dvouměsíční pauze to ještě stále ladíme,“ říkal po utkání, ve kterém nastoupila většina hráčů z mizerného prvního prostějovského poločasu.