Trenéra Jiřího Saňáka čeká premiéra v roli hlavního kouče Sigmy Olomouc. Na Andrově stadionu se v sobotu postaví Jaroslavu Veselému a jeho Bohemians.

Bohemians - SK Sigma Olomouc, Juraj Chvátal | Foto: SK Sigma Olomouc

V pondělí nahradil u kormidla Sigmy Olomouc Jiří Saňák Václava Jílka. Posunul se tak z role asistenta do pozice lídra a pokusí se přerušit šestizápasovou sérii Hanáků bez vítězství a pětizápasovou před vlastními fanoušky.

„Je to pro mě samozřejmě v něčem jiné, když se na zápas chystám jako hlavní trenér. Každý člen týmu má svou zodpovědnost, ale hlavní trenér tu největší. Na druhou stranu to asi není dramatická změna. Všichni tady pracujeme na tom, abychom podali maximální výkon. V principu ale děláme to, co vždycky, analýzy soupeře a další standardní věci," řekl na úvod Saňák.

Ani jednomu z týmů se start jarní části sezony příliš nepovedl. Sigma získala ve čtyřech kolech jediný bod. Klokani ve třech duelech body dva. Také oni čekají na tříbodový zisk už sedm zápasů.

Kouč Sigmy Saňák: Venca mi vyjádřil podporu, o sestavě jsme se „dohadovali“

„I Bohemku potkal nějaký výsledkový výkyv podobně jako nás. Jaký to na ně má vliv, to těžko říct, když tam člověk není. Vždycky do toho promlouvá spousta faktorů. Jejich tým je pohromadě delší dobu, není tam moc změn, mají už nějakou donu i stejného trenéra. Sázejí na týmové pojetí. Našli jsme jejich silné i slabší stránky, ale to nechci prozrazovat. Chystáme se na soupeře, to je jasné, ale především se musíme chystat na svůj vlastní výkon. Ten je pro nás zásadní,“ sdělil Saňák. Během zimní pauzy Bohemku posílili David Huf a Milan Ristovski.

Na obou stranách budou ztráty. Sigmě bude kvůli čtyřem žlutým kartám chybět kapitán Radim Breite, pro zranění pak Navrátil s Růskem. Vrátit by se naopak měli Macík, Fiala a Chvátal. „Děláme všechno pro to, aby byli aspoň na část zápasu připravení,“ objasnil Saňák s tím, že Macíka trápila viróza. Naopak po trestu za vyloučení se vrací Vít Beneš.

Bohemians bude postrádat kvůli červené kartě Puškáče, zranění pak do hry nepustí Dostála, Jánoše či Matouška. Otazník visí také nad Necidem, Novákem, Reichlem, Smržem a Valou.

Kučera vzpomíná na zisk poháru se Sigmou. Teď chce záchranu. Tým je silný, říká

Na podzim byla ve vzájemném souboji úspěšnější Bohemka, když Sigma ztratila dvakrát vedení a padla 2:3, poslední dva duely na Andrově stadionu pak skončily remízou. Sigma bude čelit nejhoršímu útoku v soutěži. Klokani dali ve 22. kolech jen 18 branek a z desátého místa ztrácí na osmou Sigmu čtyři body.

„Česká liga celkově je hodně bojovná, náročná soubojově a intenzitou. To se nemění s žádným soupeřem. Znám trenéra Jardu Veselého, který u týmu Bohemky dělá skvělou práci a věřím, že na to naváže i u repre. Těším se na ten souboj i na ten zápas jako takový. Bohemians určitě budou makat a dřít, ale stejně tak my. A věřím, že to zvládneme,“ uzavřel Saňák. Duel startuje v 15 hodin.

