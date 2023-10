Po reprezentační přestávce se opět rozjíždí o víkendu ligový kolotoč. Fotbalisté Sigmy Olomouc se v rámci 12. kola FORTUNA:LIGY představí na novém stadionu Pardubic.

SK Sigma Olomouc, FK Pardubice 2:2, Jan Vodháněl

„Budeme na něm hrát poprvé. Pro hráče je to určitě příjemnější, když se bude hrát před lepší kulisou, než když v minulosti tato utkání probíhala v azylu. Zároveň bychom rádi navázali třeba na nedávný zápas v Hradci, kde jsme také hráli poprvé na novém stadionu a výsledkově jsme uspěli,“ řekl asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák.

V pardubickém klubu pak nastupuje několik známých tváří. Největší posilou týmu trenéra a bývalého hráče Sigmy Radoslava Kováče je Kryštof Daněk, který ještě nedávno oblékal právě dres Olomouce a následně odešel do Sparty. Kromě něj z bývalých sigmáků naskakují za třináctý tým nejvyšší soutěže také Tomáš Zlatohlávek, Michal Surzyn či Kamil Vacek. Kromě nich je v Pardubicích z Olomouce na hostování také Jakub Matoušek, ten ale vzhledem k domluvě mezi kluby nebude moci v sobotu od 15 hodin naskočit.

Je otázka v jakém složení nastoupí tým trenéra Václava Jílka. Už před reprezentační přestávkou totiž do pohárového utkání na Žižkově (1:0) nenaskočili pro zdravotní problémy Lukáš Juliš, Jan Vodháněl, Ondřej Zmrzlý či brankář Tomáš Digaňa. Kouč Jílek ale o všech mluvil, že by se do utkání v CFIG Aréně měli dát dohromady a také absolvovali v týdnu před zápasem tréninky s týmem.

„Reprezentační přestávka byla pro nás atypická, protože jsme měli pohárový zápas na Žižkově. Díky tomu jsme jeli v podobném nastavení jako obvykle. Nevypadli jsme ze zápasového rytmu a bereme to jako pozitivum,“ hlásí Saňák a dodal: „Celou dobu jsme pracovali na tom, aby byli všichni kluci, kteří měli zdravotní problémy, v pořádku. Rozhodně jsme pokročili, ale teprve uvidíme, kdo a případně do jaké míry bude na zápas připraven, ještě nás čekají závěrečné tréninky.“

Hanáci budou hájit čtvrtou pozici, naopak Pardubice by rády přerušily sérii pěti zápasů bez vítězství. Na domácím stadionu však dokázaly prozatím porazit jen Karvinou a získaly na něm jen pět bodů. Zároveň však potrápili například Slavií (0:1) a naposledy remizovaly na hřišti dalšího favorita Baníku.

„Pardubice především na domácí půdě hrají velice dobře. Snaží se hrát aktivně a kombinačně, mají řadu šikovných hráčů, nejen v uvozovkách našeho Kryštofa Daňka. Rozhodně jedeme do Pardubic s pokorou, ale chceme tam uspět,“ sdělil Saňák.

Sigma navíc poslední dva duely na stadionu soupeře vyhrála, oba se však hrály v Ďolíčku. Úplně poslední měření sil skončilo na Andrově stadionu remízou 2:2. Oproti tomuto duelu však Pardubice oslabily například o Dominika Janoška či brankáře Florina Nitu.