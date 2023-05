Ač začali sérií remíz, tak byli fotbalisté Sigmy Olomouc dlouho blízko čtvrté pozici. Po nedělní porážce s Baníkem a nepovedených předchozích dvou vystoupeních v Jablonci a s Teplicemi je ale propast od příčky zajišťující postup do Konferenční ligy sedmibodová. Jaký je důvod? Množství inkasovaných prvních gólů v zápasech a také chybějící Antonín Růsek, vyznívá ze slov trenéra Václava Jílka.

SK Sigma Olomouc versus Baník Ostrava, 30. kolo | Foto: Deník/VLP Externista

Poslední ligové kolo jste jasně prohráli s Baníkem 1:4, jak utkání hodnotíte?

Představovali jsme si to všichni úplně jinak, ale to opakuji poslední domácí zápasy často. Baník byl lepším týmem, zaslouženě vyhrál, čemuž jsme ale výrazně pomohli. Neměli jsme špatné vstupy do poločasů, zejména do druhého. Pokud se nevrátíme k tomu, co nás tady zdobilo po celou dobu sezonu - tedy důslednost, zodpovědnost a málo inkasovaných branek, tak nejsme schopni brát pravidelně body, což je problém. Obrovské zklamání, které cítím i v kabině. Tečka na konci sezony je nepříjemná a pro nás prostor přemýšlet, jak mužstvo připravit, abychom byli úspěšní. Výsledek je naprosto vypovídající.

Už po minulých zápasech jste říkal, že potřebujete, aby vás podržel gólman. Šanci dostal místo chybujícího Macíka Stoppen, ale také nemá u třetí a čtvrté branky úplně čisté svědomí.

Jsou to věci, které si vyhodnotíme. Nebudu házet vinu na jednotlivé hráče. V posledních třech zápasech jsme inkasovali osm branek. Jsme si vědomi, že je to problém a s tím nikdo nevyhraje. Navíc jsme v desátém ze čtrnácti zápasů prohrávali, což je obrovské číslo, možná jsme v tom nejhorší v lize. Je to velký předpoklad, že z utkání mít body nebudete. Tam je zakopaný pes, protože na podzim jsme byli ti, kdo dominoval a v utkání vedl. Otáčet zápasy je obrovsky složité, nehledě na to, že v posledních utkáních přidal soupeř pojišťující branky. Mužstvo je pak dole. Je potřeba, aby nám brankáři pomáhali, často je výsledek ovlivněný jejich výkonem. Musí chytit něco navíc, ale není to jen vina gólmanů. V závěru se s tím veze celý tým. Nepovedl se nám a je potřeba si pojmenovat příčiny.

Proti Baníku jste inkasovali čtyřikrát ze čtyř střel, v čem byl problém?

To je obrovská efektivita a těžko se to bude opakovat. Do první branky nebyl Baník lepší. I když jsme si nevytvořili drtivý tlak ani šance, tak jsme měli dobrý vstup. Bylo to vyrovnané utkání s očekávaným průběhem. Chtěli jsme hrát trpělivě, aktivně, což se dařilo bez nějakého ohrožení soupeře, ale rozhodla první gólová akce, která určila ráz hry. Chvátal zbytečně zpracovával těžký míč z vrchu. V této situaci to hráč nemůže udělat a balon má jít z jedničky nahoru. Jeho ztrátou jsme přišli o halvbeka, už to bylo posunuté a Ondra Zmrzlý to měl v podčíslení proti Tijanimu těžké. Tijani se pak přes Ondru fyzicky prosadil. Najednou byl ráz utkání jiný. Přitom se bavíme o zodpovědnosti a důslednosti, ale my inklinujeme k fotbalovosti v prostorech, kde nemůžeme hrát. Jestli si tyhle zásadní věci neuvědomíme, tak nebudeme úspěšní ani v dalších zápasech.

Končí vám po dvou letech smlouva, jakou cestu jste s týmem ušli?

Podle analytických věcí jsme udělali kus práce. Beru to z pohledu vstřelených, inkasovaných branek a vytvořených šancí. Na tom máte podíl jako trenéři, protože vytváříte herní obraz a styl. Jestli šance dáváte nebo ne je už druhá věc. V tom jsme snad poslední, myslím, že máme asi 22 procent. Tam bych hledal důvody. Měli jsme v jedenácti ze čtrnácti zápasů číselně dosáhnout na více bodů, ale nedosáhli jsme. V herním stylu jsme se posunuli, ale závěr nám nevyšel. Jsem spokojeni, že jsme v šestce, ale nejsme s pokojeni s bodovým ziskem, který by na tohle umístění v minulých sezonách nestačil.

Jak moc vám chybí Antonín Růsek?

V tom spatřuji velký problém. Byl to klíčový hráč, který byl schopen se dotahovat z podhrotové pozice nahoru do finální fáze a podporovat Mojmíra gólově a také připravovat branky v roli nahrávajícího. Mužstvo bylo usazené, drželo a s jeho odchodem se herní způsob trošku posouval. Sice přišel Martin Pospíšil, ale typologicky je to jiný hráč, dostáváme se s ním trošku níž, chceme více hrát fotbal a kombinovat, ale v prostorech, které nejsou tak nebezpečné. Zpomalili jsme hru, nehrajeme jednoduše nahoru a potom je tam faktor efektivity. To jsou věci, které nám v závěru utekly. Oproti tomu úvod jara nás zastihl v dobrém rozpoložení, kde jsme bývali lepším týmem i třeba na Slovácku nebo doma se Spartou, ač tam přišly také bodové ztráty.

Jak se posunul jeho zdravotní stav?

K nějakému zlepšení došlo, ale zatím není v takovém stavu, aby se plnohodnotně mohl zapojit do tréninku.

A co absence Jana Vodháněla, který se zranil v době, kdy začal dávat góly?

Celkově nám chybí kluci do křídelních prostorů Vodháněl, který vypadal výborně v úvodu jara, Přichystal, který měl stoupající tendenci. Hledáme pak hráče na kraje. Vodháněl měl problém s přitahovačem, absolvoval minulý týden první běžeckou tréninkovou fázi, teď by měl pokračovat. Myslím, že ještě do konce sezony do nějakého zápasu zasáhne.

Nečekáte víc od letních posil Zorvana s Ventúrou?

Stoprocentně, musím říct, že to jsou hráči, na které máme vyšší očekávání. Jsou zkušení, žádní mladí zajíci, aby byli v zápasech vystrašení, nebo neměli dostatek sebevědomí. Je potřeba, aby přinesli více kvality, aktivity, ale i více dravosti. To jsou parametry, které se nám ze hry vytratily. Zápas s Baníkem byl korunovací tohoto.

Věříte ještě, že můžete uhrát čtvrtou pozici?

Kdybychom nevěřili, nemáme tady co dělat. Je to samozřejmost, ale vůbec jsme si nepředstavovali, že by tam mohl být takový odstup. Zkomplikovali jsme si to. Díra je sedmibodová a je to velký odstup na to, že je ve hře patnáct bodů a budeme hrát proti nejlepším týmům. Ale nebudeme to balit, chtěli jsme o to hrát a byl bych nerad, kdybychom k tomu přistoupili, že jen dohrajeme sezonu. Tak to nemůže být. Je to velmi dobrá zkušenost pro hráče a věřím, že jejich přístup tomu bude odpovídat. Pro mě to jsou důležité zápasy a pro hráče to musí být stejné.

Po sezoně pravděpodobně odejde Mojmír Chytil, jak uvažujete ve vztahu k hrotové pozici?

Je to pozice, kterou potřebujeme obsadit, takže musíme hledat alternativu. Je důležité, že tady Mojmír zůstal. Sice se můžeme bavit, že nám šestka spadla do klína, ale on má na našem umístění velký podíl. Byť Pavel Zifčák nastupoval často z kraje, tak jej vnímáme spíše do hrotové pozice. Podobně jako Davida Vaněčka, který je silný do útočných soubojů a umí vyhrát hlavu. Pak je tady Denis Kramář, který je typologicky odlišný. V utkání nám to dává více možností. Denis je spíše do pracovitosti a nižší pozice, aby si odskakoval. Neodlišoval bych, kdo je číslo jedna, dva, tři, čtyři. Mojmír je dlouhodobě volba číslo jedna a potom to je také o zvoleném herním způsobu a rozestavení. Proti Baníku jsme volil dva útočníky, protože po změně rozestavení s Teplicemi i Jablonci se mužstvo cítilo lépe se třemi stopery vzadu.

Jak se vám pozdával výkon třígólového Tijaniho?

Nebylo to jen o těch třech gólech, ale i o práci, kterou udělá, vyhrává hlavy, sprintuje dolů. Baník v něm má obrovský potenciál. Je to hráč, který se dostal do ideálu, padá mu to tam a má sebevědomí.

Jak to vypadá s prodloužením vaší smlouvy?

Řeší se to. Prvotně bych s tím neměl vycházet já, klub se k tomu vyjádří.

