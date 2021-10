"Je potřeba říct, že první poločas vůbec nebyl dobrý. Kromě úvodu, kdy jsme deset minut slušně kombinovali, byla Bohemka jasně lepší. Zaostávali jsme ve všem. Velká nespokojenost," hodnotil trenér Olomouce Václav Jílek pro O2 TV Sport.

O výsledku rozhodly dvě situace v polovině první půle. "Oba góly jsme soupeři nabídli," čílil se Jílek.

Ve 23. minutě po odvrácené standardce se vrátil míč do olomouckého vápna a stoper Daniel Köstl jej tvrdou ranou uklidil nechytatelně k tyči.

Zanedlouho Květ ve vápně našel trestuhodně volného Chramostu, který dvěma luxusními doteky připravil překrásný fotbalový moment. Prvním balon přebral a parádní ranou z voleje nedal brankáři Macíkovi nejmenší šanci.

Olomoucký stoper Poulolo vzápětí Chramostu sestřelil nešetrným zákrokem na kotník a mohl být rád, že odešel jen se žlutou kartou.

"Kluci měli velké odhodlání napravit poslední dva nepovedené výsledky. Z toho pramenilo obrovské nasazení. Díky tomu jsme se dostávali do zakončení po odražených míčích," řekl domácí kouč Luděk Klusáček.

Sigma, které chyběli kvůli nemoci Daněk a Zmrzlý, takže na levém kraji obrany operoval stoper Jemelka, byla směrem dopředu takřka nulová. Jediným náznakem byla hlavička Beneše, se kterou ale Bačkovský neměl větší potíže. V závěru poločasu ještě střílel do boční sítě Chvátal, ale byla to mimořádně těžká pozice s minimální šancí na vstřelení branky.

"Připravovali jsme se na zápas a naplnilo se to, co jsme očekávali. V tu chvíli jsme ale nedokázali reagovat. Byl to podobný zápas jako v Teplicích. Nedokázali jsme reagovat na to, že soupeř byl důraznější," vadilo Jílkovi.

Do sestavy se rozhodl sáhnout ještě v prvním poločase Matouška a poslal na trávník Antonína Růska, po změně stran už nevyběhli na hřiště Chvátal a Pablo, které nahradili Jáchym Šíp a Venezuelan Ricardo Piňa.

Hanáci také přešli na rozestavení se třemi obránci, což jim z hlediska vyrovnání hry pomohlo. Ovšem ne dost na to, aby něco provedli i s výsledkem.

Po Šípově centru měla Sigma zhruba po hodině hry šanci na snížení. Breiteho střelu za už překonaným Bačkovským vykopl domácí kapitán Krch. Hálovu tvrdou ránu vyrazil Bačkovský, ovšem žádný trvalý tlak, který by Klokany donutil k chybám, se nekonal. Až v úplném závěru měl šanci Jemelka, který ovšem z dobré pozice střílel vysoko nad.

Naopak dvakrát ještě mohl z pohledu Klokanů přikrášlit skóre Ljovin.

"Body nám dají více klidu. Tabulka se trochu rozděluje a my bychom chtěli zůstat v horní polovině. V minulých sezonách jsme ukázali, že když jsme v pohodě, tak dokážeme odehrát dobré zápasy," dodal Klusáček.

"Druhá půle nebyla úplně špatná. Měli jsme tam i nějaké brankové situace, ale kontaktní gól, který jsme potřebovali, jsme nedali," pokrčil rameny Jílek.

"Musíme si to hlavně srovnat v hlavě. Poslední tři zápasy od nás byly strašné. Hrůza, co my předvádíme. Neběháme, není tam nic," doplnil záložník Radim Breite.

FC Bohemians Praha 1905 – SK Sigma Olomouc 2:0 (2:0)

Branky: 23. Köstl, 25. Chramosta. Rozhodčí: Szikszay – Váňa, Hurych. ŽK: Köstl, Bederka, Vondra, Keita – Poulolo. Diváci: 3553.

Bohemians: Bačkovský – Köstl, Bederka, Krch – M. Dostál, Hronek (67. Jindřišek), Ljovin, Květ (89. Fulnek), Vondra (80. V. Novák) – Chramosta (67. Keita), Necid (80. Puškáč). Trenér: Luděk Klusáček.

Sigma: Macík – Chvátal (46. Piňa), Poulolo, Beneš, Jemelka – Breite, Sedlák (74. Spáčil) – Matoušek (39. Růsek), Pablo (46. Šíp), Hála (90. Látal) – Zifčák. Trenér: Václav Jílek.