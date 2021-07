Fotbalisté Sigmy Olomouc zvládli i druhý duel letošní přípravy. Ve Slatinicích porazili Zbrojovku Brno 2:0, když oba góly vstřelil v rozmezí dvou minut Kryštof Daněk. V utkání se představil i brazilský obránce Stephan Alves de Almeida.

Fotbalisté Sigmy Olomouc porazili v přípravě Zbrojovku Brno 2:0. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Ten je v klubu na týdenní zkoušce a kouč Václav Jílek byl s jeho výkonem na pravém kraji obrany spokojený. „Ukázal potenciál v rychlosti, obranných činnostech i taktice. Na to, že s námi v ligových nárocích trénuje týden, tak zápas zvládl dobře. Chybičky bychom samozřejmě našli jako u každého, ale šlo nám o to, aby v byl schopný v rámci devadesáti minut plnit to, co jsme mu řekli před zápasem,“ hodnotil Jílek.