„Řešíme, jak rozložit zátěž mezi více hráčů. Soustředíme se ale teď především na ten následující zápas,“ řekl trenér Olomouce Václav Jílek.

Tak tedy Liberec. V této sezoně se tradičnímu celku, který se může pyšnit i třemi tituly, zrovna dvakrát nedaří. Mizerný rozjezd sezony po vypadnutí z pohár s třetiligovými Zbuzany odnesl trenér Pavel Hoftych. Na jeho místo vedení instalovalo Luboše Kozla, který přece jen výsledky trochu pozvednul. V tabulce je ale Slovan s pouhými osmi body až třináctý.

„Vydřeli body s Boleslaví i v Jablonci. Teď dvakrát neuspěli, ale je třeba vidět, že hráli s Baníkem a na Slavii, což jsou složití soupeři,“ vypočítal Jílek. Mezi dvě porážky s Ostravou (0:2 doma) a v Edenu (1:3) si ještě v reprezentační přestávce vložil Slovan přátelské utkání s Chrudimí (0:0). Ve třech duelech tedy dal Liberec jediný gól.

Na svědomí ho měl Miroslav Stoch. Po konci smlouvy v polském Lubinu přišel jako volný hráč bez smlouvy na sklonku září a pomalu se dostává do formy.

Ani Sigma se nenachází v ideálním rozpoložení. Přesněji řečeno, už není v takovém laufu jako na startu sezony. S Karvinou se jí ale povedlo zastavit sérii čtyři zápasů bez výhry. „Po té šňůře a ještě po dvou zápasech bez vstřeleného gólu to bylo povzbuzení pro sebevědomí. Teď na to musíme navázat,“ řekl Jílek.

„Do každého zápasu jdete s tím, že chcete vyhrát, ale s Karvinou jsme to brali skoro jako povinnost. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ dodal záložník Radim Breite, který do Olomouce přišel právě z Liberce, kde odehrál pět let. „Je to jiné, když se vracíte na stadion, kde to dobře znáte. V Teplicích to pro mě bylo ještě silnější. V Liberci jsem byl pět let, ale nějaký ten pátek už tak také nejsem. Věřím, že tam hlavně něco uhrajeme,“ doplnil Breite.

V ligových zápasech se Sigmě na Slovan v poslední době až nečekaně dobře daří. Naposledy prohrála v září 2018. Od té doby drží sérii pěti výher. Nutno ale také připomenout, že mezi vítězné zápasy se vklínila bolavá porážka v pohárovém semifinále v červnu loňského roku.

„V Liberci je to složitá půda. Tradičně je to hodně soubojové mužstvo. Situací, ve které se teď nacházejí, je to ještě umocněno,“ říká trenér Jílek. „Bude důležité vyrovnat se s důrazem soupeřem a nabídli více fotbalovosti a chytrosti než doposud,“ naznačil recept, jak na stadionu U Nisy uspět.

Utkání startuje v sobotu od 16 hodin.