Fotbalisté Sigmy Olomouc v osmém kole FORTUNA:LIGY potvrdili dobrý vstup do sezony. Na Andrově stadionu porazili České Budějovice 2:1. Pro tři body si dokráčeli, přestože v utkání po trefě Jiřího Skaláka prohrávali, ale ještě do poločasu výsledek otočili díky brankám Lukáše Juliše a Jana Navrátila.

SK Sigma Olomouc - SK Dynamo České Budějovice | Foto: SK Sigma Olomouc

Jihočeši přijeli na Hanou bez Zdeňka Ondráška, který si odpykává trest za červenou kartu. To domácí trenér nemohl ze zdravotních důvodů kromě dlouhodobých marodů využít stopera Jakuba Pokorného kvůli svalovým problémům.

„Vítězství si ceníme. Měl jsem k utkání velký respekt. Cítil jsem, že veřejnost jej vnímala jako jednoduché, že jsme favorit. Ale v lize je každé utkání těžké, byla tam reprezentační pauza, po které není jednoduché do toho skočit. Můžeme mít výhrady, ale důležitý je výsledek,“ hodnotil trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek.

Úvodní dvacetiminutovka se hrála bez větších šancí a zatímco Sigma svůj první náznak nepřetavila ani ve střelu na branku, hosté hned nato sehráli perfektně brejkovou situaci. Musa Alli naservíroval míč na hranici vápna Jiřímu Skalákovi a ten z jedné nekompromisně uklidil míč za Macíkova záda.

Domácí mohli odpovědět po pár sekundách, jenže Pospíšilův roh hlavičkoval Vraštil mimo. Sigma se ale dočkala vyrovnání ve 33. minutě, kdy podržela míč, objela hru zleva doprava a Breite našel ve vápně Lukáše Juliše, který si jeho pas zpracoval a po zemi uklidil k tyči. Pro osmadvacetiletého útočníka šlo už o pátou trefu v ročníku. Letní posila Sigmy se navíc prosadila ve čtvrtém mistrovském utkání v řadě.

Obrat mohl přijít záhy z kopačky Vodháněla, který si přihrávku rovněž od kapitána převzal na svoji levačku, ale přestřelil.

Hostující realizační tým musel ještě před přestávkou řešit nepříjemnost v podobě střídání Michala Hubínka. Sigmě naopak její branka pomohla a vytvářela si zajímavé situace, kterými mohla skóre otočit. To se povedlo ve 41. minutě, kdy Radim Breite vypálil z voleje zpoza vápna a šťastně trefil Jana Navrátila, který míč jen lehce tečoval, díky čemuž zapadl k tyči do sítě.

V domácím táboře mohlo být ještě veseleji. Na levé straně zakombinoval Zorvan se Zmrzlým, který našel stříleným centrem Juliše, jenž trefil tyč.

„Utkání bych rozdělil na třetiny. Prvních dvacet minut jsme nebyli dobří pohybově, technicky, náběhově. Přitom motivace zůstat nahoře byla velká. Po inkasovaném gólu přišla razantní změna, udělali jsme změnu při napadání, začali jsme sbírat odražené míče a rezultovaly z toho dvě branky do poločasu,“ říkal Jílek.

„Začátek, než jsme inkasovali gól, nebyl z naší strany špatný, dali jsme hezký gól. Potom se do toho Sigma vyrovnáním dostala. Byla naše chyba, že Lukáš Juliš dostal ve vápně tolik prostoru. Olomouc nás přehrávala, je to kvalitní mančaft a byli jsme rádi, že poločas skončil 2:1 pro soupeře,“ přidal se k hodnocení trenér Českých Budějovic Marek Nikl.

Po změně stran měl na noze pojistku Vodháněl, který se řítil sám na Janáčka, budějovický gólman jej však vychytal.

České Budějovice po delší době výrazněji zahrozily v 68. minutě, kdy Adediran zasekl Beneše, ale jeho střelu z úhlu kryl Macík. Neujala se ani na druhé straně nabídka Zmrzlého, Vodháněl totiž zadní tyč zavřel pozdě a míč tak malým vápnem jen proletěl.

Ani v nastavení domácí výhru nepojistili. Nejprve Zifčákovu střelu Janáček vyrazil a následně se zaskvěl při dorážce Ventúry z malého vápna, kterou dostal na tyč a roh.

Hanáky to ale nemuselo mrzet, protože na vlastním stadionu zvládli i čtvrtý domácí duel sezony za tři body, díky čemuž drží třetí pozici. České Budějovice naopak stále trápí defenziva, protože mají nejvíce inkasovaných gólů v soutěži (22) a jsou po neúplném 8. kole třinácté.

„Druhý poločas od nás nebyl vůbec špatný, rozjeli jsme se dobře, stupňovali tempo a Sigmu začali přehrávat. Až do posledních vteřin zápasu jsme byli nebezpeční. Ukázali jsme, že fotbal hrát umíme a že jsme na tom také dobře kondičně, ale bohužel rozhodla kvalita v šestnáctce, proto jedeme domů s prázdnou,“ byl smutný hostující kouč.

„Chtěli jsme aktivitu z konce první půle udržet a patnáct minut v druhém poločase bylo v pořádku. Od 65. minuty se to zlomilo, mužstvo slezlo do hlubšího bloku a po zisku jsme rychle ztráceli míče. Nepramenila z toho ale branková příležitost a utkání jsme zvládli. Ukázali jsme charakter ve druhé půli prvního poločasu a za mě to bylo zasloužené vítězství,“ uzavřel olomoucký lodivod.

SK Sigma Olomouc - SK Dynamo České Budějovice 2:1 (2:1)

Branky: 33. Juliš, 41. Navrátil - 20. Skalák.

Rozhodčí: Volek - Dohnálek, Žurovec - Adámková (video). ŽK: Pospíšil, Juliš. Diváci: 3432.

Olomouc: Macík - Chvátal, Beneš, Vraštil, Zmrzlý - Breite (83. Kramář), Pospíšil, Zorvan (71. Ventúra) - Vodháněl (90+1. Zifčák), Juliš (90+1. Fortelný), Navrátil (83. Dele). Trenér: Václav Jílek.

Č. Budějovice: Janáček - Broukal (69. Osmančík), Havel, Králik, Trummer - Šigut (85. Suchan), Hubínek (39. Hellebrand), Čermák - Alli, Adediran (69. Zajíc), Skalák (85. Hora). Trenér: Marek Nikl.