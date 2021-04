Nemastné neslané výkony olomouckých fotbalistů v této sezoně pokračují. V sobotu Hanáci prohráli doma s Pardubicemi 0:1. Rozhodla zbytečná chyba v závěru a snadná branka pro Brazilce Ewertona.

SK Sigma Olomouc - FK Pardubice 0:1 (0:0)Vít Beneš | Foto: Deník/Zdeněk Kuneta

Jak výsledek napovídá, žádná strhující podívaná se nekonala. Pardubice kombinovaly lépe a svižněji, ale do šancí se stejně jako domácí propracovat nedokázaly. Největším nebezpečím byla překvapivá rána Ewertona z trestného kopu do tyče. Těžko říct, zda by Mandous byl včas na místě.