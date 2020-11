„Hrozně mě to štve, když takový zápas neuhlídáme a vlastně darujeme dva body soupeři,“ mračil se po utkání.

Nešpor se na střeleckou listinu zapsal krátce po odehrané hodině hry z penalty. Tu vyrobil domácí kapitán Jan Jeřábek, když právě Nešpora zcela viditelně postrčil oběma rukama. Sudí Ginzel nemohl nevidět. Však také nezaváhal a nekompromisně ukázal na puntík. Nešpor pak tvrdou ranou nártem nedal brankáři Boháčovi šanci, přestože vystihl stranu.

„Na penaltu jsem si věřil, jinak bych si ji nebral. Bavil jsem se s Davidem Houskou už před zápasem, protože spíš on je určený. Hlavně mě ale mě ale mrzí, jak to nakonec celé dopadlo,“ vykládal Nešpor.

Zápas Pardubic se Sigmou byl dlouho vyrovnaný. Hanáci víc drželi míč, o chlup lépe kombinovali, ale do šancí se dostávali sporadicky.

„O poločase jsme si říkali, že máme přechod dopředu kostrbatý a moc se nedostáváme do šancí. Ale každý den není posvícení, tak jsme chtěli být trpěliví. Sice jsme si nevypracovali kvůli chybám ve finální fázi větší šance, ale ale jinak jsme první poločas docela kontrolovali,“ soudil Nešpor.

Po obrátce se Sigma dočkala. Po centru Radka Látala byl Nešpor faulován a penaltou, o které už byla řeč, poslal Hanáky do vedení. Až pak převzaly otěže domácí.

„Začali hrát trochu vabank, jeden stoper jim chodil nahoru,“ potvrdil Nešpor, že pardubický tlak se s blížícím se koncem stupňoval.

Přesto Sigma odolávala až do poslední minuty nastaveného času. Pak přišel nepovedený odkop Tomáše Zahradníčka, zbytečný faul Martina Sladkého a klíčová standardní situace.

David Huf sice napoprvé trefil zeď, ale protože především od Šimona Falty dostal dostatek času, mohl vypálit ještě jednou a tentokrát zamířil naprosto přesně k tyči branky Aleše Mandouse.

„Když dostanete gól v poslední minutě je to o nějakých minichybách. Měli jsme to dohrát u nich na polovině, být chytřejší, nechat se faulovat. Jsou to takové fráze, ale je to tak,“ krčil rameny Nešpor.

„Připomnělo mi to minulou sezonu, kdy jsme takhle ztráceli zápasy,“ připomněl trenér Radoslav Látal.

„Tady v Olomouci se nám to stalo už několikrát. Musíme si z toho vzít poučení a příště tomu předejít. V pondělí si to rozebereme, ale nemůžeme na to myslet celý týden, i když je to škoda. Přestože se zápas nevyvíjel bůhvíjak z pohledu diváka, mohli jsme mít tři body. Mohli jsme přeskočit Spartu a být psychicky nahoře. Ale nedá se nic dělat. Musíme se otřepat a maximálně se koncentrovat na trénink a příští zápas,“ dodal Nešpor.