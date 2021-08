"I přes vysoké vítězství máme na čem pracovat. Byly tam situace, které nebyly sehrané tak, jak jsme chtěli. Důležité bylo, že jsme si udrželi produktivitu. Zásadní věc, na které jsme pracovali byla pevnost defenzivní linie a to se také povedlo vylepšit. Zlín měl šance, ale spíš po našich ofenzivních chybách, kdy jsme lehkovážně ztratili míč a podobně," mínil kouč Hanáků Václav Jílek.

"Výsledek je pro nás krutý. Čekali jsme těžký zápas, moc jsme se nedostali do kombinace. V poločase tam šel Hrubý. Dostali jsme druhou branku, ale zase jsme se zvedli. Pak to rozhodlo, že jsme nezachytili brejkovou situaci," konstatoval trenér Zlína Jan Jelínek.

Sigma otevřela skóre zhruba deset minut před poločasem. Ve 34. minutě se potřetí v sezoně trefil Pavel Zifčák. Po přihrávce Pabla Gonzáleze zamířil pravačkou tvrdě a přesně k tyči.

Ke gólu měli přitom paradoxně blíž Zlínští. Jen pár desítek vteřin předtím hlavičkoval totiž Fantiš, brankář Macík s námahou vyrazil a jen tak tak, že nakonec nedorazil Fantiš.

Nebezpečný byl hned na začátku zápasu volej Vraštila, který Macík také vyrazil a Dramého rána z halfvoleje nad.

Hanáci sice dali gól zásluhou Matouška, ovšem ten správně neplatil pro ofsajd. I po změně stran ale byli úžasně efektivní. Zlín sice začal dalším náporem, ale pak Zifčák šikovně prostrčil na Daňka a ten levačkou o tyč vedení Olomouce zdvojnásobil.

Tento stav ovšem trval sotva pár minut. Poznar pak sklepl míč na střídajícího Hrubého a jeho rána proklouzla chybujícímu Macíkovi pod tělem do sítě. O drama bylo postaráno.

Velkou šanci na vyrovnání měl hned vzápětí Poznar, který šel takřka sám na Macíka, ale vystřelil jen slabě.

"Soupeře snížení samozřejmě vždycky nakopne a je třeba na to zareagovat. Místo toho tam ale Pablo lehce ztratil balon a v momentě, kdy by Poznar vyrovnal, tak by vývoj mohl být úplně jiný. Byl to klíčový moment," řekl Jílek.

Napětí ukončil až po přesném pasu Zahradníčka Martin Hála, který šel sám na Rakovana a tváří v tvář si proti němu věděl rady.

Razítko na olomouckou výhru pak dodal David Vaněček, který byl sice v obležení několika zlínských obránců, ale nakonec se dostal na hranici šestnáctky ke střele a s pomocí teče Vraštila pečetil na 4:1.

"Nemyslím si, že by to dnes byl zápas na to, abychom dostali čtyři góly. Z mého pohledu to byly mále čtyři střely na bránu a čtyři góly. Ale soupeř byl produktivní, tak vyhrál," zopakoval frustrovaný Jelínek.

Olomoučtí se díky výhře minimálně dočasně posunuli na šesté místo tabulky a s dvanácti góly mají nejproduktivnější ligový útok!

FC Fastav Zlín – SK Sigma Olomouc 1:4 (0:1)

Branky: 56. Hrubý – 34. Zifčák, 51. Daněk, 79. Hála, 86. Vaněček. Rozhodčí: Julínek – Mokrusch, Hrabovský – Pechanec (video). ŽK: Procházka, Conde, Hlinka – Breite.

Zlín: Rakovan – Fillo, Kolář, Procházka, Vraštil – Fantiš (80. Čanturišvili), Reiter (46. Hrubý), Condé (81. Janetzký), Hlinka, Dramé – Poznar. Trenér: Jan Jelínek.

Sigma: Macík – Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý – Breite – Matoušek (74. Zahradníček), Daněk (63. Vaněček), Pablo (63. Sedlák), Zifčák (74. Hála) – Růsek (83. Vepřek). Trenér: Václav Jílek.