Hned v úvodu sice zahrozila Sigma po špatné rozehrávce hostů, ale Zmrzlého střela z vápna byla zablokovaná. Jenže celkově v prvním poločase příliš zajímavých situací k vidění nebylo. Za zmínku v kontextu úvodní pětačtyřicetiminutovky stojí nepřesná střela Breiteho z 35. minuty, což byl první pokus domácích v utkání. Poprvé mezi tři tyče zamířil až Roman Hubník po standardce Breiteho, ale přímo do míst, kde byl Šeda.

Na druhé straně měla k dispozici dva rohy Mladá Boleslav, ten druhý na první pohled nerozehrála ideálně, ale přeci jen se dostala do nebezpečného zakončení.

V poslední minutě úvodního dějství se pokusil o průnik do vápna netradičně stoper Roman Hubník, jenže byl zastaven a ještě si způsobil zranění nejspíš v oblasti kotníku, kvůli čemuž musel o poločase střídat.

To nebyla ale jediná pohroma, protože z protiútoku vybojovali hosté aut, při jehož bránění zkušený matador v obranné linii chyběl. Daněk tak míč odvrátil jen na šestnáctku, kde si na něj naběhl nikým nehlídaný David Pech a nekompromisně jej napálil mimo dosah Stejskala, díky čemuž oslavil premiérovou trefu v nejvyšší soutěži.

V Sigmě skončil Španěl González a po patnácti letech i Zahradníček

Do druhého poločasu vstoupila lépe Boleslav a korunovala to druhým gólem, když se o průnik pokusil Douděra, Jemelka mu míč vypíchl, ale pouze na vápno k Michalovi Hlavatému, Vepřek jeho střelu nešťastně tečoval a míč zapadl za bezmocného Stejskala.

Hotovo mohlo být o čtyři minuty později, kdy se hosté krásnou kombinací dostali až před Stejskala. Ladrovi naservíroval míč před prázdnou bránu Hlavatý, ale hostující útočník ji minul.

Naopak snížit mohl po hodině hry po Poulolově pasu Růsek, jeho ránu ale Šeda vyrazil. Snížení se Hanáci přece jenom dočkali. V 69. minutě otočil hru Poulolo na Zmrzlého, ten si vyměnil míč s Šípem, sám Zmrzlý poslal přihrávku před branku, balon propadl na přední tyči a Zifčák jej uklidil do odkryté brány.

V 87. minutě dostali domácí dokonalou příležitost na srovnání. Smrž fauloval ve vápně Langera a sudí Krejsa nařídil penaltu. Jenže to je asi největší bolest Olomouce v této sezoně. K exekuci se postavil Antonín Růsek, ale jeho pokus k tyči Šeda vyrazil. Šeda penaltu Růskovi chytil také v základní části 13. února. Rovněž to bylo v závěru utkání v 84. minutě, tehdy ale Olomouc vyhrála 2:1 a domácího útočníka to tak nemuselo tolik mrzet.

Po porážce 1:2 je tak blíže milionu, o který se v tomto dvojzápase hraje, Mladá Boleslav. Odveta se hraje v pátek 13. května od 17 hodin v Mladé Boleslavi.

SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 1:2 (0:1)

Branky: 69. Zifčák – 45. Pech 54. Hlavatý.

Rozhodčí: Krejsa – Podaný, Matoušek. ŽK: Douděra, Smrž, Matějosvký, Hoftych – Daněk. Diváci: 2750.

Olomouc: Stejskal – Hubník (46. Poulolo), Jemelka, Vepřek (62. Langer) – Chvátal, Breite, Sedlák (83. Slaměna), Zmrzlý – Daněk (55. Zifčák) – Růsek, Hadaš (55. Šíp). Trenér: Václav Jílek.

M. Boleslav: Šeda – Pech (80. Sladký), Šimek, Suchý, Karafiát – Smrž – Douděra (73. Skalák), Matějovský, Hlavatý (62. Hlavatý), Ewerton – Ladra (73. Škoda). Trenér: Pavel Hoftych.