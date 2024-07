Oťukávání na úvod, poté pasáž, kdy Liberec vládl. Sigma dotlačila poločas do milosrdného stavu 0:1 pro Slovan. „Byl tam úsek, který se nám nepovedl. Upadla nám po dvaceti minutách nabídka a chuť hrát, mysleli jsme, že to půjde samo a ono to nešlo.. V kabině bylo docela dusno. Vyříkali jsme si to a museli jsme se vrátit k začátkům a být poctiví, což nás bude zdobit celou sezonu. Do druhé půli jsme naskočili lépe,“ hodnotil záložník Sigmy Filip Zorvan.

„Nebyli jsme spokojeni s intenzitou při dostupování a napadání, nechávali jsme soupeři dostatek prostoru. Potřebovali jsme zlepšit náš výkon na míči a být sebevědomější. Řekli jsme si, co udělat lépe, aby náš výkon nebyl pasivní, ale aktivnější. Věřili jsme, že zápas není ztracený,“ dodal olomoucký trenér Tomáš Janotka.

Ve druhé půli po faulu na Klimenta právě Zorvan proměnil penaltu a srovnal. „Za mě jasná penalta. Určení jsme s Honzou oba a já mám pravidlo, že pokud je útočník na hřišti a není faulovaný, tak mu penaltu nechám. Jenže on byl faulovaný, tak jsem využil situace a šel si hned pro míč,“ popisoval Zorvan.

V tu chvíli byl čtvrtým nejstarším hráčem na hřišti a je pasován do role lídra týmu. „Zvykám si, že když hrajeme bago, tak už jsem u starších. Mám na sobě větší zodpovědnost. Chtějí se po mně góly, asistence. I proto jsem si vzal penaltu, abych pomohl. Trenér mi dal důvěru a takhle se ji snažím splácet,“ říkal. Zatím se mu daří, protože zatímco v minulé sezoně měl bilanci jeden gól a čtyři asistence, teď má po dvou kolech 1+2.

Vtípky na sítích

Možná to však bylo jinak. Na sociální síti X totiž ukázal po prvním kole, kdy zaznamenal na půdě Českých Budějovic dvě asistence na branky Klimenta, sestavu ve fantasy, kde dal sám sebe do sestavy a ještě s kapitánskou páskou - to znamená, že získává dvojnásobný počet bodů.

„Tu penaltu si Zorvinho10 vzal stejně jen kvůli fantasy,“ psal v příspěvku expert Jakub Podaný. „Když máš ve fantasy pásku, tak si tuhle příležitost nesmíš nechat utéct,“ odpovídal 28letý záložník.

Vše samozřejmě myšleno v nadsázce. Zorvan navíc penaltu proměnil s velkým přehledem nechytatelně k tyči. Při odpovědi na otázku, zda věděl, kam bude kopat však chvíli váhal. „Asi věděl,“ řekl. Asi, aby gólmani nevěděli, že na ně nečeká. „Věděl jsem, že proměním. Trénuji to pravidelně a využil jsem situace,“ dodal sebevědomě, byť šlo o jeho teprve druhou proměněnou penaltu v lize v kariéře. Proč? „Asi byli na hřišti vždycky lepší střelci,“ pousmál se.

Nejlepší střelec Juliš žolíkem

Možná měl také štěstí, že na trávníku nebyl v tu chvíli ještě nejlepší střelec týmu z minulé sezony Lukáš Juliš, který je spolehlivým exekutorem pokutových kopů. Nicméně zatím plní roli žolíka.

„Nechci, aby měl roli žolíka, musí být trpělivý, když nastoupil, tak odvedl skvělou práci, snažil se strhnout utkání na naši stranu,“ řekl na jeho adresu Janotka.

Z gólmana mají respekt

Ten musel před zápasem také řešit nepříjemnost, když brankář Tadeáš Stoppen se nedokázal během týdne dát dohromady s výronem kotníku z utkání v Českých Budějovicích. A tak chytal devatenáctiletý Jan Koutný. Poprvé v nejvyšší soutěži.

„Nervozitou asi netrpí, nebo to nedává znát. Útočníci z něj v tunelu mají respekt, je obrovský, kopací techniku má skvělou i v tréninku ukazuje kvalitu. Byli jsme v klidu, i když Táda nebyl. Zvládnul to výborně,“ chválil Zorvan brankáře, který měří 195 centimetrů.

„U Stoppena jsme nechtěli riskovat zhoršení. Věřili jsme, že talentovaný Koutný naváže na minulou sezonu a výkony z přípravy,“ dodal Janotka.

„Jsem rád za tuhle šanci, užil jsem si to. Náznak, že půjdu do brány byl už ve čtvrtek. Lehká nervozitka před zápasem byla, ale zdravá, nijak extra jsem nervózní nebyl. Celkově jsem spokojený a myslím, že jsem to zvládl dobře,“ hodnotil sám Koutný, který je v Sigmě od svých deseti let.

Chceme posílit

Nyní tak bude chtít Sigma čtyři body z venku potvrdit v sobotu od 20 hodin doma proti Teplicím. „Můžeme být spokojení, ale ne uspokojení. Je to fajn odraz do sezony. Vidíme, že tvrdá práce má smysl, musíme na to navázat doma s Teplicemi,“ hlásí Zorvan.

I přes dva relativně povedené duely však kádr Hanáků není uzavřený. „Chceme posílit. Snažíme se doplnit kádr na určitých postech. Nějaké hráče máme vytipované a kádr není uzavřený,“ sdělil na závěr Janotka.