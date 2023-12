Operace, psychická újma, ohrožení další kariéry. Kolem případu Jana Navrátila, jenž se zranil při předzápasové rozcvičce na sobotní utkání Sigma Olomouc - Slovácko (1:1), je spousta otázek. Zmiňuje se i možnost žaloby.

Občanský zákoník říká, že každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo k újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Tak zní obecná fráze. Fotbalový klub se ovšem musí řídit i soutěžním řádem asociace, regulemi spolku. A z vyjádření experta na sportovní právo lze odvodit, že Sigma by se žalobou neuspěla.

„Pře o náhradu škody v daném případě by byla extrémně složitá bez jakékoli možné predikce výsledku," řekl Zdeněk Tomíček, sportovní právník, manažer a partner advokátní kanceláře CEE Attorneys.

Hlavní slovo v rozhodnutí o způsobilosti hrací plochy nese rozhodčí. Trávník kontrolují další subjekty, mj. technický delegát. Delegát Petr Vysloužil i hlavní sudí Michael Kvítek dali sobotnímu zápasu, kde se hrálo v blátě a na sněhu, zelenou.

„V případě, že by ke sporu skutečně došlo, muselo by být prokázáno jednak tedy, že hřiště opravdu způsobilé nebylo, dále pak, že zranění Navrátila bylo způsobeno v přímé souvislosti s nezpůsobilostí hřiště a v neposlední řadě pak vyčíslena samotná finanční škoda daného zranění," dodal Tomíček.

A to i přesto, že trenér Sigmy Václav Jílek je o vlivu terénu na Navrátilovo zranění přesvědčený. „Zranil se jenom kvůli tomu, že mu uklouzla noha. Za jiných podmínek by se to podle mě nestalo,“ říkal po utkání Jílek.

Zatím však není jisté, co pracovitému záložníkovi je. Je jisté, že se jedná o zranění kolene, ale ještě jej čekají další vyšetření a klub oficiální informaci o jeho stavu prozatím nesdělil.

Obdobně jako v případu Navrátil by se postupovalo i v případě žaloby, v níž by Sigma požadovala náhradu škody za zničený trávník.

„V současné chvíli už je v řešení vypracování nezávislého odborného posudku stavu hřiště. Následně pak budeme zvažovat další kroky,“ sdělil na dotaz Deníku ohledně stavu hrací plochy tiskový mluvčí klubu Jiří Fišara.

Znalecké posudky, soud, zákonitosti fotbalového zákulisí. To všechno může zahnat Sigmu do úzkých. „Důkazní břemeno nejsou podle mě schopni unést. Přestože chápu rozčarování hráčů i týmu, považuji prokázání uvedených bodů za nesmírně složité, ne-li nemožné," podotkl Tomíček.

Sportovní právník připomíná, že špatný trávník se řeší často. „Všichni si pamatujeme řadu zápasů na promáčeném trávníku, v silném dešti, hřiště plné drnů. Vzpomeňte na Slavii zkraje sezony, tam se také hrálo. Kdyby se tam někdo zranil, řešila by se náhrada škody?" ptá se.

Tomíček připomíná, že podobný přístup by vnesl obrovskou nejistotu do samotné soutěže.

Přesto je tady pro Sigmu jedna možnost, jak alespoň získat nějaký ten bod. „Doporučil bych, aby na příštím jednání Ligové fotbalové asociace vystoupili a iniciovali změnu, která by jasně říkala, kdy se nemá hrát," uzavřel Tomíček.