Fotbalisté Sigmy Olomouc ztratili na domácím hřišti dva body. Poslednímu Zlínu, který v minulém kole inkasoval devět branek od Mladé Boleslavi, nedokázali vstřelit gól a ve 13. kole FORTUNA:LIGY s ním remizovali 0:0.

SK Sigma Olomouc - FC Zlín

„Měli jsme jednoznačně vyhrát. Máme osmnáct střel, deset rohů, pět vyložených šancí, ale nedáme gól. Kdybychom jej dali, tak by to asi vypadalo jinak. Kredit pro Zlín, který udržel po minulém týdnu nulu. My jsme měli být ještě aktivnější a vytvořit si více příležitostí. Bylo to i o individuální kvalitě. Říkali jsme si, že cesta by měla jít přes krajní prostory, ale nešly nám centry. Soupeř kvalitně bránil a spoléhal jen na defenzivu,“ hodnotil utkání trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek.

Nástupce Pavla Vrby na lavičce Zlína Bronislav Červenka udělal hned čtyři změny v základní sestavě noproti rekordnímu zápasu s Mladou Boleslaví (5:9). Na hřiště od začátku vyběhl také Pablo Gonzalez, který v Sigmě působil. To trenérovi Václavu Jílkovi se plnohodnotně vrátil na hrot po svalovém zranění nejlepší střelec týmu Lukáš Juliš. Pro čtyři žluté karty naopak chyběl Jan Vodháněl.

První zajímavá situace přišla v deváté minutě, kdy z voleje pálil Zorvan, ale trefil jen prostředek brány a Dostál jeho ránu vyrazil.

Sigma držela celé utkání častěji míč a snažila se dostat do zlínského bloku. Velkou šanci měl po rohu Beneš, ale v 19. minutě jeho hlavičku vyrazil Dostál.

O dvě minuty později zahrozil poprvé také Zlín. Dlouhý nákop přeletěl Beneše a Vukadinovič trefil z úhlu tyč.

Ve 24. minutě domácím pořádně zatrnulo. Digaňa špatným odkopem trefil Tkáče, svoji chybu ale ještě dokázal napravit včasným vyběhnutím a míč před zlínským hráčem odkopl do autu.

Další velká příležitost přišla až čtyři minuty před přestávkou. Fortelný zůstal úplně sám ve vápně, ale Chvátalův centr hlavou usměrnil jen těsně vedle zlínské brány.

Ve druhé půli se obraz hry nezměnil. Sigma držela míč a Zorvanova lehce tečovaná střela mířila do tyče. Hned nato v 52. minutě měl obrovskou šanci Juliš, který nabídku Chvátala poslal z malého vápna do Dostála, který mu dobře zmenšil úhel.

Na druhé straně se mohl radovat Pablo, ale jeho pokus z vápna zablokoval Beneš. Poté se na šanci dlouhou dobu čekalo, až přišla 84. minuta a břevno, které napálil z voleje domácí Juraj Chvátal, odražený míč si zpracoval Beneš, ale z malého vápna přestřelil.

„Nejdůležitější zákrok byl asi hned první po hlavičce, kdy jsme byli dlouho pod tlakem. Ve druhém poločase nám to trošku zvonilo, pomohlo mi břevno a tyč, na kterou jsem míč trošku vyškrábl. Při šanci Juliše jsem byl už hodně blízko, bylo to o štěstí, ale trefil mě do stehna. Myslím, že mi to chtěl dávat mezi nožky,“ hodnotil hostující hrdina brankář Stanislav Dostál.

Zlín si tak z Androva stadionu odváží bod za bezbrankovou remízu. Sigma se proti nejhorší obraně soutěže prosadit nedokázala.

„Byl to pro nás těžký zápas. Snažili jsme se hrát aktivní střední blok a neumožňovat soupeři rychlé přechody po krajích. První poločas se to dařilo lépe a měli jsme tam nějaké situace, které jsme mohli vyřešit lépe. Neměli jsme lehkost směrem dopředu a jednalo se jen o ojedinělé akce. Získali jsme bod, byť se štěstím, kterého si nesmírně ceníme a věřím, že jich budeme sbírat více. Získali jsme ho hlavně zásluhou brankáře Dostála, který se vrátil ve velkém stylu. Jsem s premiérou v nejvyšší soutěži spokojený,“ zhodnotil trenér Zlína Bronislav Červenka.

„Nebylo jednoduché hrát devadesát minut do plných. Kdybychom vyhráli 3:0 a mohlo to tak skončit, tak bychom to hodnotili jinak. Rozhodla neproduktivita. Pokud chceme pomýšlet na vyšší příčky, tak tato utkání musíme zvládat,“ uzavřel Václav Jílek.

SK Sigma Olomouc - FC Zlín 0:0

Rozhodčí: Kvítek - Kříž, Cichra - Hocek (video). ŽK: Janetzký. Diváci: 3044.

Olomouc: Digaňa - Chvátal, Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Ventúra (65. Pospíšil), Breite - Fortelný (65. Zifčák), Zorvan, Navrátil (65. Sláma) - Juliš. Trenér: Václav Jílek.

Zlín: Dostál - Cedidla, Černín, Didiba, Čelůstka (59. Reiter) - Fantiš (85. Drame), Tkáč (72. Slončík), Janetzký, Pablo (59. Bužek), Bartošák - Vukadinovič (85. Žák). Trenér: Bronislav Červenka.

