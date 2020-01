Jen tři týdny po posledním podzimním utkání s Bohemians. I během vánoční přestávky však měli fanoušci více než dost témat k debatě. Už teď je jisté, že Hanáci půjdou do jara v pozměněném složení. Jak zásadní zásahy to ale budou, je zatím v řešení.

Na jaře se Sigma bude muset obejít bez svého nejlepšího kanonýra. Sedmigólový Jakub Plšek přestoupil do maďarského Puskás Akadémie FC. Od stejného klubu měl nabídku už na konci letního přestupního termínu, tehdy jej ale Sigma ještě nepustila. Nyní by za něj měla vyinkasovat údajně 500 tisíc eur (asi 13 milionů korun).

„V Sigmě jsem strávil celou dosavadní kariéru a hledal jsem novou výzvu. Puskás Akadémia se o mě zajímala víc než půl roku. Cítím, že jsem připravený na novou kapitolu,“ řekl šestadvacetiletý záložník pro web maďarského klubu.

Náhradu za Plška Sigma pořídila ještě v září, kdy dorazil z pražské Dukly Španěl Pablo González. Ten alternovat na podzim většinou na jiných pozicích ve středové řadě, nyní je hlavním kandidátem na post podhrotového záložníka.

TRENÉR ZŮSTÁVÁ

Přípravu Sigmy povede Radoslav Látal. Samozřejmý fakt?

Někoho, kdo vyrazil na vánoční dovolenou mimo civilizaci, by mohlo překvapit, že nebylo až tak daleko k jeho odchodu. Zájem projevil polský Bialystok.

Podle tamních médií se Látal dohodl s Jagiellonií i na podmínkách.

Sigma se však kouče v rozehrané soutěži odmítla vzdát, takže nebylo co řešit a polský tým nakonec přebral Bulhar Ivaylo Petev.

A CO STOPEŘI?

Nabídkám ovšem není ani zdaleka konec. Zájem je o dva olomoucké stopery. Čtyřiadvacetiletému Václavu Jemelkovi hodil laso Kairat Almaty, kazašský klub, který Sigma přemohla při své poslední účasti v pohárech před rokem a půl v předkole Evropské ligy.

Jemelka chce šanci k odchodu využít, Sigma se brání. Podle všeho si netroufá vsadit na jaře naplno na juniorského reprezentanta Davida Zimu, kterého láká pražská Slavia.

„Je to pro mě zklamání, protože cítím, že by to byl krok dopředu. Nový klub, země, příležitost, životní zkušenost. Prostě skvělá šance nejen pro mě, ale i pro klub. Olomouc s tím bohužel nakládá po svém,“ řekl Jemelka v rozhovoru pro Deník Sport, kde si postěžoval podobně, byť ne tak ostře, jako v listopadu záložník Václav Pilař.

Ten skončil pro zbytek podzimu v B-týmu a i na startu zimní přípravy zůstává prozatím jeho další osud nejasný.

OSM ZÁPASŮ, ZATÍM JEDEN NOVÁČEK

Sigma má naplánovaných v zimě osm přípravných utkání. První už v sobotu na hřišti divizního Šumperku. V domácím prostředí na nové umělé trávě v Řepčíně pak bude v týdnu s druholigovými Jihlavou a Prostějovem.

První zahraniční konfrontace přijde na Slovensku v Trnavě. Tři kvalitní soupeři z východu (ázerbájdžánský Karabach, ruský Orenburg a ukrajinský Dněpropetrovsk) pak prověří Olomoucké na soustředění v Turecku. Osmého února přijde na řadu generálka v Karviné, se kterou už mají Hanáci odehrané oba ligové zápasy z podzimu.

Přípravu by měli zahájit s prvním týmem dva mladíci Kryštof Daněk a Jáchym Šíp, kteří s mužstvem trénovali už na podzim. Druhý z nich byl dokonce v nominaci na nejlepšího dorostence České republiky.

Šanci probít se do kádru by měl dostat také útočník Luis Arroyo, Ekvádorec, jenž na podzim působil v Třinci.

Přípravné zápasy

11. 1., 15:00: Šumperk – Sigma

15. 1., 11:00: Sigma – Jihlava (Řepčín, umělá tráva)

15. 1., 15:00: Sigma – Prostějov (Řepčín, umělá tráva)

18. 1., 12:00: Trnava – Sigma

25. 1., 11:30: Sigma Olomouc – Karabach (Turecko)

28. 1.: Sigma – Orenburg (Turecko)

1. 2.: Sigma – Dnipro (Turecko)

8. 2.: Karviná – Sigma