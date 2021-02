„Pokud zvládneme dva domácí zápasy, tak se můžeme posunout v tabulce výše. Budeme v kontaktu,“ tvrdil trenér Radoslav Látal po posledním utkání na Bohemians, které skončilo bez branek.

Sigma v té době ztrácela z desátého místa na pátý Liberec jen dva body. Po vítězné dohrávce se Zlínem ovšem Severočeši odskočili na pět.

I tak ale platí, že do konce ligy je daleko a šestibodová injekce ze dvou úspěšných domácích zápasů může všechno otočit.

„Je to určující moment celé sezony. Když se to povede, budeme bojovat nahoře. Když ne, zkomplikujeme si to a všechno by mohlo být zbytečně nervózní,“ řekl obránce Vít Beneš, jenže se posledních dvou duelech vrátil do základní sestavy. Proti Spartě hrál po boku Romana Hubníka, na Bohemians zase s v tandemu s Florentem Poulolem.

Vrací se motor González

Na jakou dvojici vsadí kouč Látal proti Brnu, to je jeden z otazníků. Ten visí částečně nad startem Martina Sladkého, který v Praze nedohrál kvůli zraněnému kolenu. Pozdější vyšetření ale ukázala, že nebylo vážné.

Po karetním trestu se kromě Hubníka vrací také Pablo González, jenž byl ve většině jarních duelů motorem Sigmy. „Hrál ve vynikající formě,“ přisvědčil Látal.

„Chceme stále bojovat o první pětku, takže sobotní duel musíme zvládnout. Máme sice některé marody, ale zase jsou k dispozici hráči, kteří přišli na závěr přestupního termínu a říkají si o místo v sestavě,“ připomněl příchody Mihalíka či Slaměny.

Brno na Hanou dorazí jako patnáctý tým tabulky. V posledním duelu se Zlínem jej o výhru okradlo pochybné rozhodnutí videorozhodčího, který smazal vítěznou Barišovu branku.

Debatovalo se pak chvíli o tom, zda nešlo o reakci na slova majitele Zbrojovky Václava Bartoňka, který už před utkáním označil VAR za zmetek a do odstranění neduhů za něj odmítl platit.

Olomoučtí Zbrojováci

Buď, jak buď, dva zmizelé body by se týmu plnému olomouckých odchovanců v boji o záchranu náramně hodily. Pokusí se je vybojovat na Andrově stadionu, ovšem určitě bez Jiřího Texla, který ze Sigmy ve Zbrojovce hostuje a nesmí kvůli dohodě klubů nastoupit.

V obraně by ale neměl chybět Pavel Dreksa, dalšími exSigmáky jsou pak Martin Šustr, Jan Hladík či Jan Hlavica.

„Vazby směrem k soupeři jsou velké, řada našich hráčů Sigmou prošla. Mohl by to být zajímavý zápas a těšíme se na něj. Hrát se bude na dobrém hřišti,“ říká trenér Brna Richard Dostálek.

„Respektujeme sílu soupeře, který přivedl na poslední chvíli nové hráče. Myslím, že naše mužstvo jde s formou nahoru,“ dodal.

„Brno se pod trenérem Dostálkem hodně změnilo. Se třemi obránci hraje víc defenzivněji, minulé kolo bylo blízko vítězství,“ přisvědčil Látal. „Nečeká nás lehký zápas,“ ví dobře.

Duel začíná v neděli už ve 14 hodin a sledovat jej bude možné na streamu O2 TV Sport.

SK Sigma Olomouc - FC Zbrojovka Brno

Výkop: sobota 20. února, 14:00.

Rozhodčí: Proske – Paták, Leška – Lerch (video).

Bilance: 45 20-11-14 59:45.

Poslední zápas: 4:2.

Předpokládané sestavy:

Sigma: Mandous – Látal, Hubník, Beneš, Zmrzlý – Hála, Breite, Daněk, Chytil, Pablo – Nešpor. Trenér: Radoslav Látal.

Brno: Floder – Pernica, Dreksa, Šural – Štepanovský, Bariš, Sedlák, Vaněk, Moravec – Růsek, Hladík. Trenér: Richard Dostálek.

Absence: Houska, Štěrba, Šíp, Radič (vš.zranění), Sladký (nejistý start) – Gajič, Kryštůfek, Reiter, Berkovec (vš. zranění), Texl (dohoda klubů).