FOTOGALERIE / Fotbalisté Olomouce porazili v domácím střetnutí Brno 1:0. Rozhodnutí padlo v nastaveném čase po nečekaném, ale správném verdiktu videorozhodčího, který zrušil odmávaný ofsajd Chytila.

SK Sigma Olomouc - FC Zbrojovka Brno | Foto: Deník / Jiří Kopáč

"Jsme za ty tři body moc rádi. Už od začátku týdne jsem hráčům říkal, že ten zápas musíme zvládnout vítězně jakkoliv. Ať gólem v první, nebo v poslední minutě. Když to dopadne takhle jsou to krásné chvíle, ale dovedu se vcítit i do Brňáků, kteří teď odjíždějí s prázdnou," řekl trenér Olomouce Radoslav Látal.