/PŘÍMO Z MALTY/Fotbalisté Sigmy Olomouc opět triumfovali na Tipsport Malta Cupu. V posledním zápase turnaje, který se dal nazvat také finálním duelem, jim k tomu stačila s rakouskou Austrií Vídeň jakákoliv remíza. Souboj nakonec nenabídl žádnou branku.

První zajímavá situace „finále“, které se tentokrát místo národního stadionu Ta´Qali odehrálo na Tony Bezzina Stadium, přišla po deseti minutách, kdy Tadeáš Stoppen chtěl tak dlouho rozehrát konstruktivně, až míč předržel a rozhodčí odpískal nepřímý volný kop pro Austrii, ze kterého ale rakouský tým nic nevytěžil. Hanáci střelu zablokovali.

„Tohle jsem v moderním fotbale ještě neviděl odpískat, jsme v tom unikátní. Ale nebyla to jen věc Tadeáše, asi neměl v tu chvíli nabídku,“ hodnotil trenér Sigmy Václav Jílek.

Celkově se však hrál fotbal hlavně okolo poloviny hřiště. Sigma na šanci dlouho čekala, brankáře soupeře zaměstnal pouze v 25. minutě Filip Zorvan střelou ze standardní situace, té ale chyběla razance.

Pár minut před poločasem pálil ještě po přihrávce Singhateha z vápna Langer, ale jeho pokus byl sražen na roh, ten Olomouc rozehrála na krátko a Filip Zorvan už pronikal do vápna a těsně před ním byl faulován. Dožadoval se sice penalty, ale sudí byli proti. Standardku Olomouc nevyužila.

První poločas závěrečného utkání Tipsport Malta Cupu tak nepřinesl žádnou stoprocentní brankovou příležitost, natož gól.

Po změně stran měl hned obrovskou šanci Jan Fortelný, který zakončoval ve vápně třikrát, poprvé do brankáře, následně do prázdné brány trefil břevno a třetí dorážku vykopl jeden ze soupeřových hráčů. Stav tak zůstal bezbrankový.

„Jsou věci, které prostě musíte dát. Obzvláště, když se do takové šance dostane hráč takových kvalit,“ kroutil hlavou olomoucký kouč.

Na druhé straně přišel závar po standardní situaci, obránci Sigmy ve spolupráci se Stoppenem ale pokusy Austrie zablokovaly.

Blízko gólu byl v 65. minutě rakouský tým, ale střela ze střední vzdálenosti pouze olíznula tyč. Na druhé straně mohl otevřít skóre po standardce Matys, který zavíral zadní tyč, ale ve skluzu přestřelil.

„Austria byla velmi kvalitní soupeř, nejtěžší tady. Říkali jsme to už při přípravě. Byla lepší než my ve výstavbě hry a v kombinaci, ale my jsme zase měli více brankových příležitostí,“ popisoval Jílek.

V tabulce Tipsport Malta Cupu se tak po bezbrankové dělbě bodů za sebou seřadily tři týmy, které měly shodně pět bodů. Vzhledem k výsledku předchozího zápasu Hradec Králové - Trnava (2:1) stačila Sigmě remíza zásluhou nejlepšího skóre k vítězství na turnaji, který tak opanovala podruhé za sebou (2022 a 2024, v roce 2023 na Maltě nestartovala).

„Jsem rád, že se nám podařilo turnaj dohrát k vítězství a obhajobě předloňského vítězství,“ pousmál se Jílek.

Už v úterý se tým vrací do České republiky a v sobotu jej čeká souboj v rámci Tipsport ligy s druholigovým Prostějovem.

SK Sigma Olomouc - Austria Vídeň 0:0

Olomouc: 1. poločas: Stoppen - Pokorný, Beneš, Vraštil - Chvátal, Langer, Ventúra, Elbel - Singhateh, Zorvan - Juliš. 2. poločas: Stoppen - Křišťál, Matys, Novák - Zifčák, Breite, Pospíšil, Sláma - Vodháněl, Fortelný (79. Růsek) - Fiala. Trenér: Václav Jílek