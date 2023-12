Plzeň není oblíbeným soupeřem Sigmy Olomouc. Ta s ní prohrála také v 19. kole FORTUNA:LIGY 1:3, přestože vedla. Obrat se Viktorii povedl s Hanáky potřetí v této sezoně. Sigma sice rychle vedla po brance Ventúry, na tu ale reagoval bleskově Šulc. Před přestávkou udělal chybu brankář Digaňa a brankou do šatny rozhodl Dweh. Výhru pečetil v nastavení do prázdné Vydra.

19. kolo F:L: Sigma Olomouc - Plzeň, Filip Novák | Foto: Deník/Jan Pořízek

Oběma trenérům chybělo v nedělním utkání několik hráčů. Sigmě pro čtyři žluté karty Martin Pospíšil a pro zranění Jan Vodháněl, Jan Navrátil či dlouhodobě zranění Antonín Růsek s Denisem Kramářem. Na druhé straně si disciplinární trest odpykává Mosquera a pro zdravotní trable nemohli do hry zasáhnout Durosinmi, Chorý, Havel či Pernica.

Pro Sigmu s Plzní šlo již o třetí vzájemný duel v této sezoně. A opět šla Sigma do vedení. Povedlo se jí to hned z první vážnější akce, když dohrála standardní situaci, Ventúra si ve vápně zpracoval pas od Breiteho a levačkou z úhlu překonal svým prvním gólem v sezoně v deváté minutě Staňka.

Jenže z dobrého úvodu Sigma nic nevytěžila, protože okamžitě po rozehrávce inkasovala vyrovnávací gól. Kliment prodloužil míč v hlavičkovém souboji s Novákem na Jirku, ten prostrčil na Pavla Šulce, který střelou na zadní okamžitě srovnal.

„Je trestuhodné, že jdeme relativně brzy do vedení a hned za minutu inkasujeme. Měli jsme nachystaný plán, jak hrát, kdybychom vedli, ale tímto se zápas úplně změnil. Byla to jednoduchá situace a kluci by ji devětkrát z deseti zvládli. Jenže místo Beneše vystoupil na dlouhý míč Novák, Jirka do toho dobře naběhl a Šulc zakončil. Chystali jsme se na to, že je rychlý a dokáže se do těchto věcí dostat,“ litoval trenér Sigmy Václav Jílek.

„Inkasovaný gól byl po nedomluvě mezi brankářem Staňkem a obráncem Dwehem, byl laciný. Bylo ale důležité, že se nám podařilo tak rychle vyrovnat a vrátit se do zápasu,“ přidal se jeho protějšek Miroslav Koubek.

Následně se do dvacáté minuty hrálo bez jakékoliv šance, až Zorvan natáhl ze třiceti metrů a jeho ránu Staněk dostal na roh.

Ve 26. minutě sice dostal domácí obránce Ondřej Zmrzlý míč do sítě, jenže při zpracování si v souboji s Caduem pomohl rukou a jeho trefa tak neplatila.

Plzeň ještě v závěru poločasu dvakrát zahrozila ze standardní situace. V poslední minutě pak přišla skrumáž, Digaňa se zalekl Dweha a míč podivným zákrokem minul. Stoper Viktorky tak otočil skóre brankou do šatny.

„Zatím jsem Tomášovi nic nevyčítal, ale sám nejlépe ví, že nemá čisté svědomí,“ sdělil Jílek.

Obdobně, jako v úvodu odpověděli hosté, mohli odpovědět také domácí, jenže po rohu Juliš netrefil ideálně, navíc šel nahoru také praporek pomezního rozhodčího a branka by tak neplatila.

Kromě nepříznivého výsledku musel olomoucký kouč Václav Jílek řešit ještě jednu nepříjemnost. V průběhu první půle byl pět minut ošetřován Filip Novák, jemuž se po úderu loktem od Erika Jirky nedařilo zastavit krvácení v obličeji. Do přestávky se sice na trávník vrátil, po změně stran ale na něj už nevyběhl.

Ve druhém poločase se pokračovalo v podobném duchu jako v tom prvním. Hrálo se mezi šestnáctkami s minimem šancí. Tedy do 73. minuty, kdy jich přišlo v rychlém sledu hned několik. Tu první velkou měli domácí, kdy po pěkné kombinaci přihrával Zmrzlý na úplně volného Juliše, který byl na malém vápně, na poslední chvíli ale odklidil míč na roh Dweh. Na druhé straně obdobně přihrával na zadní tyč Jirka Sýkorovi, ten ale odkrytou bránu vysoko přestřelil.

V 76. minutě nejzajímavější pasáž duelu pokračovala. Nejprve volej Zorvana vytáhl Staněk, následně z malého vápna zakončoval Breite, ale ani ten si na hostujícího gólmana nepřišel. „Radimova šance je podobná chyba jako ta brankáře Digani,“ porovnával Jílek neproměněnou velkou šanci.

Plzeňský Bucha chvíli nato pálil z vápna vedle. V 83. minutě se domácí zlobili, že druhou žlutou kartu neviděl za úder loktem do Breiteho Kliment.

Sigma se v závěru sice tlačila za vyrovnáním, ale Plzeň vedení ubránila. Naopak. V poslední nastavené minutě šel na rohový kop také brankář Tomáš Digaňa, Plzeň jej však odvrátila, Breite na půlce špatně rozehrál a Vydra utíkal sám na prázdnou bránu a rozhodl o konečné výhře Viktorie 3:1. Ta tak s Olomoucí prohrála z posledních 25 zápasů pouze jednou, z toho osmnáctkrát vyhrála. Na Andrově stadionu pak drží neporazitelnost od 28. května 2011.

„Herně to nebylo špatné, šancí jsme měli víc a Plzni jich mnoho nepovolili. Jí ale i to málo stačilo. O to je porážka pro nás hořčí. Myslím, že by zápasu slušela remíza, protože po bodu jsme sahali,“ zhodnotil Jílek.

„Asi jsme byli šťastnější. Olomouc odehrála dobré utkání a ukázala kvalitu. Nám se před poločasem povedla standardka. Jsem s výkonem spokojený a musím kluky pochválit, že výhru vybojovali,“ uzavřel Koubek.

Podzim FORTUNA:LIGY tak Viktoria zakončila třemi výhrami v řadě a upevnila si třetí místo. Sigma vyhrála pouze jeden ligový zápas z posledních sedmi. Díky ostatním výsledkům však přezimuje pátá.

SK Sigma Olomouc - FC Viktoria Plzeň 1:3 (1:2)

Branky: 9. Ventúra - 10. Šulc, 45. Dweh, 90+5. Vydra.

Rozhodčí: Zaoral - Hájek, Dohnálek - Radina (video). ŽK: Breite, Fortelný - Jirka, Hranáč, Koubek (mimo hřiště). Diváci: 3105.

Olomouc: Digaňa - Vraštil (64. Langer), Beneš, Novák (46. Pokorný) - Chvátal, Breite, Ventúra (77. Fiala), Zmrzlý - Fortelný (64. Moses), Juliš, Zorvan. Trenér: Václav Jílek.

Plzeň: Staněk - Hranáč, Hejda, Dweh - Cadu, Kalvach, Traore (74. Bucha), Sýkora (90. Holík)- Jirka (90. Vydra), Šulc - Kliment (84. Paluska). Trenér: Miroslav Koubek.