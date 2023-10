Trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek bod z Pardubic bral, podle svých slov vzhledem k průběhu a výkonu musel. „Chyběla nám celý zápas kvalita ve finální fázi. Předvedli jsme málo,“ uznal.

FK Pardubice - SK Sigma Olomouc, Václav Jílek | Foto: SK Sigma Olomouc

Do zápasu šli až jako střídající Jan Vodháněl s Lukášem Julišem. Nebyli připraveni na celé utkání?

Bojovali jsme o každou minutu Lukáš Juliše na hřišti. Finální rozhodnutí bylo maximálně třicet minut. V té svalové únavě by se mohl zase sval kousnout, což jsme nechtěli a doporučení jsme dodrželi. U Vodyho to bylo jiné, byl od pondělí v plném tréninku. Ale středa, čtvrtek měl virózu, netrénoval úplně všechno, co měl. Tak jsme si řekli, že to postavíme na hráčích, které jsme měli celých čtrnáct dní v tréninkovém procesu. Ale nakonec to nebylo první poločas vůbec vidět, přišlo mi, že jsme tahali nohy.

Vodháněl hru oživil, ale pak viděl žlutou kartu a v příštím zápase bude chybět.

Musíme si to ještě vyřešit. Nejvíc zlomený je z toho on, protože měl pocit, že žlutá nebyla úplně oprávněná. Nevím, k čemu tam došlo, k nějaké strkanici, snad Dáňa do něj vjel. Bude chybět, byť Zlín je tým, kde by mohl využít své přednosti. Ale nevadí, máme připravené další hráče. Je to věc, u které víme, že v sezoně přijde.

Místo Juliše naskočil na hrotu opět Pavel Zifčák. Tentokrát příliš míčů neudržel. Jak jste viděl jeho výkon?

Zapadalo to do kontextu výkonu celého mužstva. Byli jsme daleko, křídla mu nepomáhala, byli jsme hluboko a vypadá to, že to nedobíhá. Objem práce bude podle mě velký, ale objem kvality byl nižší. Když vidíte Pavla Černého, co je schopen zalepit a uhrát v těžkých situacích, tak je to nadstandard a obrovsky vám pomůže udržet se nahoře. Pavel o tom ví a musíme na tom pracovat a zlepšit ho.

Přesto jej fauloval Ortiz v zajímavé situaci. Chtěli jste červenou kartu?

Je to složité, chcete v ten moment červenou kartu. Neviděl jsem, jestli by měl možnost přebírat míč. Pokud by ji měl, tak to musí být červená, protože by šel sám na bránu. Ale bylo mi řečeno, že nebyl v držení míče, proto tam přišla jen žlutá. Dostávám se do stavu, kdy mi to přijde jako nesmysl. Když si obhodíte hráče, a on vás stáhne, tak také nebudete v držení míče. Tohle nemůže být argument. Za mě by byl argument, že neměl šanci míč dostihnout. Pokud by to tak bylo, tak je za mě žlutá OK.

Celkově bod asi musíte brát?

Určitě, když jej dosáhnete takovým šťastným způsobem. Pro mě je málo, co jsme tady předvedli. Měli jsme dobrý nástup, ale potop přišla sporná situace, kterou můžu těžko objektivně hodnotit. Ani nevím, jak moc velký faul to byl a bude to asi spadat do problematického rozhodnutí. Ale potom se na nás branka podepsala víc, než jsem si dokázal představit. Nevím, z jakého důvodu, ale odehráli jsme nejhorší poločas v sezoně, dohrávali jsme ho v obrovské katastrofě, absolutně bez kvality, aktivity a sebevědomí. O poločase jsem klukům trošku vynadal, vzpamatovali se a byli jsme už aktivnější. Měli jsme postupem času i tlak, ale šance z toho nebyly. Chyběla nám celý zápas kvalita ve finální fázi. Pardubice potom doplatily na to, že výsledek chtěly už jen ubránit.

Chyběl vám Jiří Sláma, jak to s ním vypadá?

Měl čtrnáctidenní klid na individuální režim, rehabilitační procedury a od pondělí by se měl připojit k týmu s navyšováním intenzity tréninku.