David Kubatík dnes 19:11

Jen krátce poté, co se mu podařilo s olomouckým béčkem obsadit druhé místo ve druhé lize a překvapit tak snad celou českou fotbalovou veřejnost, pokračuje mladý kouč Tomáš Janotka ve své odvážné práci dál. A to i poté, co se z lavičky druholigového béčka posunul na tu prvoligovou. Do základní sestavy pro zápas prvního kola Chance ligy na hřišti v Českých Budějovicích totiž nasadil hned čtyři hráče, kteří minulý ročník strávili povětšinou v druhé lize. V případě jednoho z nich se dokonce jednalo o pendlování mezi druhou ligou a MSFL. A hádejte co? Sigma si ze Střeleckého ostrova odvezla tři body za vítězství 2:0. A to díky dvěma brankám mnohými odepisovaného Jana Klimenta.