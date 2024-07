První soutěžní zápas na prvoligové scéně v roli trenéra Tomáš Janotka zvládl. Do hry v dresu Sigmy nasadil několik odchovanců, naopak opomenul zkušené borce. Výhru 2:0 v Českých Budějovicích trefil Jan Kliment. Rodí se obměněná Sigma?

Adam Dohnálek či Matěj Hadaš. Tyhle dvě jména v uplynulé sezoně nejvyšší soutěže byste v sestavě Sigmy Olomouc hledali marně. Teď odchovanci dostali přednost před zkušenějšími Jurajem Chvátalem či Vítem Benešem nebo Lukášem Vraštilem.

Mnohé fanoušky překvapilo, když ve čtvrtek klub oznámil, že mimo kádr zůstávají právě Vít Beneš, Martin Pospíšil či Matúš Macík. „Respektuji to. Trenér na to má právo,“ sdělil pro Deník expert a bývalý profesionální fotbalista David Kobylík. Janotka situaci komentoval, že by hráči neměli dostatečnou vytíženost.

Na závěry, zda jde o dobrý krok, je po prvním kole hodně brzy. Beneš platil v posledních sezonách za spolehlivého stopera, který pomůže i gólově a nejen při standardkách, Pospíšilovy výkony naopak po návratu z Polska zůstaly za očekáváním. U Macíka se dal podobný krok po několika hrubkách očekávat.

Nicméně v Českých Budějovicích náhrada za Beneše - dvacetiletý Adam Dohnálek - obstál. Do defenzivy byl spolehlivý, hráči Dynama přes něj těžko procházeli a Dohnálek se snažil také rozehrávat. Nasbíral 50 přihrávek, což bylo nejvíce z týmu Sigmy. Úspěšnost měl ale pouze 66 procent. Bylo to dáno tím, že Hanáci měli občas problém s nabídkou a vyšším postavením Budějovic. Dohnálek tak musel mnohdy volit dlouhý nákop, který končil na kopačkách domácích. Jednou však z tohoto dlouhého míče byl díky chybě soupeře únik Jáchyma Šípa.

„Celkově si obrana zaslouží pochvalu. Adam dokázal přenést do ligového utkání to, jakým způsobem se prezentoval v předchozích zápasech za béčko či v přípravě. Ledový klid a dobrá rozehrávka. Jsem za něj rád. Přeji mu to. Každý víkend ale musí svoji výkonnost dokazovat,“ hodnotil Tomáš Janotka.

Celkově jeho svěřenci dovolili Budějovicím pouze jedinou střelu na bránu, šest jich šlo vedle. Sami trefili prostor mezi třemi tyčemi šestkrát, osmkrát pálili mimo. Měli větší držení míče a jen pětkrát faulovali.

„Hrál se velice atraktivní duel, z naší strany hlavně ve druhém poločase, v prvním nám chybělo sebevědomí zejména v poslední třetině hřiště. Měli jsme několik nadějně rozjetých akcí, které jsme mohli lépe dohrát. Spokojenost panuje s čistým kontem. Měli jsme více brankových příležitostí a vyhráli zaslouženě,“ pokračoval Janotka, byť první půlka příliš fotbalové krásy nepobrala.

Kromě zmíněných dvou hráčů zařadil nový šéf olomoucké lavičky do základní jedenáctky i další odchovance - Jáchyma Šípa, Jiřího Spáčila, Jiřího Slámu a jedničku udělal z Tadeáše Stoppena. Během hry se objevili také Matěj Mikulenka, který zaujal v přípravě, či Jan Fiala a Štěpán Langer, jenž naskakovali už v minulém ročníku, přičemž Fiala šel do hry dříve než například Lukáš Juliš. Celkově měla Sigma v základu pět hráčů, kteří nepřesáhli věkovou hranici 23 let a další dva do hry naskočili z lavičky.

„Jednoznačně je skvělé, že máme konkurenci. Šíp s Navrátilem zápas na křídlech rozjeli, potom jsme udrželi kvalitu i po prostřídání. Klukům vyhovoval prostor na protiútoky. Potřebujeme ale zápasy zkušeněji dohrávat, abychom dali třetí gól. Zařazení těchto hráčů je příslib do budoucnosti,“ libuje si Janotka. Právě Mikulenka však dvě dobré příležitosti zahodil, před ním se neprosadil ani Šíp.

Perfektně se však uvedl Jan Kliment - posila z Plzně. Potvrdil, že je dobrý fotbalista, o čemž přesvědčoval také v minulosti proti silným týmům. Například při porážce Plzně v Lize mistrů s Bayernem Mnichov (2:4), kdy byl nejlepším Viktoriánem na hřišti. Olomouckým fanouškům se představil nádhernými nůžkami.

„Popravdě jsem gól moc neviděl, protože jsem ležel na zemi. Slyšel jsem, jak se všichni radují a jen jsem zkontroloval, jestli je to v síti. Nevím, jestli jsem dal někdy hezčí gól, asi si teď na žádný nevzpomenu. Takže to bude jeden z těch lepších,“ usmál se třicetiletý útočník, který prokázal, že pokud bude zdravý, měl by být důležitým prvkem.

„Krásný a pohotový gól. Nechtěl jsem nad ním plést bič, aby se neuvařil, že musí dávat góly. Věřil jsem, že když bude pracovat, tak góly přijdou. Věřili jsme v jeho schopnosti. Je to začátek, ale každému pomůže, když bude dávat branky,“ řekl Janotka.

Dobře se pak jevil také Filip Zorvan, který na obě branky Klimentovi přihrál, byť ten druhý dlouho prověřoval VAR. Janotka celkově nešetřil chválou.

„Hadaš vynikající výkon. Můžeme na tom stavět, ale nepřeceňujeme. Není to o jednom vítězství, ale i o dalších zápasech a o tom, jak se budeme prezentovat. Kluci potřebují zkušenosti a dobrý start může být vzpruha. Obzvláště druhý poločas byl výrazně v náš prospěch, byli jsme silnější na míči a předčili jsme ofenzivně laděnou středovou řadu Dynama,“ popisoval kouč, který si užil premiérovou výhru jako trenér v lize. Navíc proti týmu, kde hrával, a tak do kabiny slíbil občerstvení.

Přesto je potřeba zůstat na zemi. České Budějovice nepůsobily nejlépe a z obrazovky výkon Sigmy také nepůsobil stoprocentně. Nicméně Sigma pod Janotkou začala velmi dobře, teď to musí potvrzovat.