Nepovedený vstup do jarní části FORTUNA:LIGY prožívají fotbalisté Sigmy Olomouc. Dnes je však čeká důležitá dohrávka 18. kola v Teplicích. V případě výhry se můžou dotáhnout na dostřel čtvrtému místu.

Jediný bod ze dvou duelů zapsala na jaře Sigma Olomouc. Dost si tak komplikuje boj o skupinu o titul i o evropské poháry. Nejen výsledkově, ale také svými výkony. Na to ale musí zapomenout. Tým klesl na šesté místo, ale stále je relativně na dostřel čtvrtému Slovácku, které oba duely prohrálo.

Ztrácí na něj šest bodů, jenže dnešní duel s Teplicemi má k dobru. Je tak nesmírně důležitý a již před koncem zimní přestávky v klubu věděli, že je potřeba jej zvládnout. „Pokud vyhrajeme v Teplicích, máme to dobře rozehrané,“ shodovali se trenér Václav Jílek s kapitánem Radimem Breitem.

Rázem by měla Olomouc čtyřbodový polštář před sedmou Mladou Boleslaví a osmým Libercem namísto jednobodového. Vzala by si zpět o dva body páté místo od Baníku a tlačila by na zmíněné Slovácko.

K tomu však potřebuje porazit deváté Teplice, které jsou momentálně o pět bodů pozadu, což znamená, že v případě porážky by si Sigma situaci v tabulce ještě více zkomplikovala. Teplice daly druhý nejmenší počet branek (19), ale po Spartě a Slavii mají třetí nejlepší defenzivu v soutěži (22 inkasovaných gólů).

Teplice na jaře porazily Zlín 2:1 a v posledních minutách vydolovaly remízu 1:1 v Pardubicích. Zimní přípravu pak měly zajímavou. V rámci Tipsport ligy remizovaly s Mladou Boleslaví, ale pak prohrály s druholigovými Varnsdorfem a Chrudimí. Poté však dokázali remizovat s Kecskemeti a porazit bulharského mistra Ludogorec 3:1 (Sigma s ním stejným poměrem padla). V generálce porazily Duklu 5:0.

Oproti Sigmě byl v Teplicích větší pohyb v kádru. Odešli Dramé, Krsmanovič, Vachoušek, Vindheim a naposledy do Prostějova brankář Mucha. Naopak kádr rozšířili Kričfaluši, Čerekpai, Labík, Kapur, Audinis a brankář Richard Ludha, který musel během utkání v Pardubicích nahradit zraněného Tomáše Grigara, jehož start proti Sigmě je tak s otazníkem. Scházet by měli také Hora, Radosta a Havelka.

Také Sigmě bude chybět jednička Matúš Macík, který nedochytal kvůli podezření na otřes mozku sobotní duel s Hradcem Králové a od začátku by pak měl naskočit Tadeáš Stoppen. Nepravděpodobný je také start Juraje Chvátala a mimo jsou stále Jan Navrátil s Antonínem Růskem. Otazník visí rovněž nad Janem Fialou a Lukášem Vraštilem, kteří chyběli již o víkendu.

Z posledních osmi vzájemných duelů skončilo hned pět remízou. V minulé sezoně se dvakrát radovaly Teplice, vždy 2:1. Na podzim na Andrově stadionu zvítězila stejným výsledkem Olomouc. Na Stínadlech naposledy Sigma vyhrála před čtyřmi lety. Rovněž to bylo v únoru a dvakrát se trefil Lukáš Juliš. Nejlepší střelec týmu čeká na gól 4 zápasy, tým 261 minut. Z Teplických hrozí největší nebezpečí od Daniela Fily, který se prosadil čtyřikrát.

„Vložený zápas v týdnu nebereme jako problém nebo náročný program. Každý hráč vždycky řekne, že raději hraje zápasy, než trénuje. Budeme se soustředit na vlastní výkon, protože v něm vidíme rezervy. Čeká nás náročné utkání. Teplice jsou organizované a fyzicky vyspělé mužstvo s dvěma nepříjemnými útočníky. Věříme, že utkání zvládneme,“ řekl asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák. Utkání startuje v 17.30.

