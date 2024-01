/PŘÍMO Z MALTY/Úvodní duel roku 2024 Sigma zvládla. Porazila Trnavu 2:0 a první zkušenost v utkání za Hanáky si připsali také noví hráči Jakub Elbel a Ebrima Singhateh. Kouč Václav Jílek chválil také Mosese Amasiho či Tadeáše Stoppena.

Václav Jílek po utkání s Trnavou | Video: Michal Muzikant

Když utkání Olomouce se slovenskou Trnavou začalo, měla Sigma delší dobu častěji míč na svých kopačkách. „Jedna z věcí, která vždy potěší, je, že máte utkání pod kontrolou. Pro nás bylo podstatné, že jsme měli obrovskou touhu, i když šlo o první přípravné utkání. Zápas měl svoji kvalitu a my jsme do něj dobře vstoupili,“ hodnotil kouč Sigmy Václav Jílek.

Jeho tým se i přes převahu v držení míče dlouho nemohl dostat do šance, což změnil po půl hodině střídající Fiala, který zařídil penaltu. „Prvních dvacet minut bylo z naší strany dobrých, byť ne nebezpečných,“ uznal kouč.

Trnava obzvláště po poločase defenzivu českého týmu prověřila. „Spartak má dobré individuality a ve druhém poločase přišla aktivita z křídel. Pro nás to byl dobrý test. Všechny týmy jsou ve fázi, kdy zkouší a hráči se dost točí,“ popsal Jílek.

Zdroj: Michal Muzikant

I proto musel dva dobré zákroky vytáhnout brankář Tadeáš Stoppen, který tým podržel. Navíc byl jistý také v rozehrávce. „Není to tak, že bychom vyhráli 2:0 a soupeř nic neměl. Táda musel vytáhnou minimálně dva zákroky. Míče udržel, působil jistě, byly tam i nebezpečné centry. Tadeáš ukazoval kvalitu, potom měl ale dlouhý výpadek, protože měl opakovaný problém s kotníkem. Teď je zpět a ukázal, co v něm je,“ pochvaloval si Jílek, který kvůli drobnému nespecifikovanému problému nemohl využít Matúše Macíka.

Druhý gól Sigmy vstřelil chvíli po změně stran Moses Amasi, který v den zápasu slavil dvacáté narozeniny. Navíc naskočil, jak už bývá zvykem u nových hráčů v přípravě (přišel z béčka), s kapitánskou páskou.

„Určitě do kasy něco cinkne,“ pousmál se Jílek a pokračoval: „Vidíme v něm potenciál, který dnes ukázal. Dokáže pracovat v souboji jeden na jednoho, je nebezpečný na soupeřově polovině a byl za to odměněn. Navíc to není jen ofenzivní hráč, ale dokáže pracovat i směrem dozadu. Říká si, aby dostával šance.“

V první půli pak odehráli první minuty v olomouckém dresu také Ebrima Singhateh a Jakub Elbel - ten také s kapitánskou páskou. První jmenovaný třicet minut, druhý poločas. „Úplně nechci hodnotit jednotlivce, protože jsem byl spokojený s týmovým pojetím, od všech tam bylo správné nastavení. Singhateh ale ukázal, v čem je silný a co nám typologicky chybělo. To je výborná náběhová činnost, timing, rychlost a první dotek. Dobře se tam tlačil. Není to typický hroťák, který hledá jen sám sebe, ale umí zvýhodnit také spoluhráče,“ hodnotil Jílek hosta ze Slavie.

„Elblík splnil perfektně základ v nastavení a práci. Musíme ale zapracovat na taktice. Jako wingbeka jsme jej měli občas dost nízko. Je to o návyku. V kabině se pak také vyjadřoval, že toho měl plné zuby, ale to je otázka pár týdnů,“ dodal kouč k třiadvacetiletému obránci, který naposledy nastupoval za Prostějov.

Elbel jako Kušej? Nechci zaostávat, Sigma je výzva, hlásí talentovaný bek

Během úvodního duelu Tipsport Malta Cupu protočil Václav Jílek hned 22 hráčů (všechny kromě Lukáše Juliše). První poločas naskočila Sigma v rozestavení 3-4-2-1, druhý pak 4-2-3-1.

„Vyzkoušeli jsme obě primární rozestavení, které bychom v sezoně chtěli využívat. Neodpovím teď na to, které bude hlavní. Na konci podzimu to bylo to s trojkou vzadu. Ale musíme vycházet z toho jakou máme typologii hráčů, odvíjí se to také od rychlosti a pozičních věcí. Každopádně bych chtěl, abychom byli variabilní a měli oba systémy zvládnuté,“ poodhalil Jílek.

Na Maltě je tým od pondělí a čekají ho ještě duely s Hradcem Králové a Austrií Vídeň. „Máme za sebou jeden plnohodnotný tréninkový den, jeden zápasový. Našli jsme zde skvělé podmínky, zázemí, hřiště, soupeře. Termín je sice složitější, protože to je v prvních dnech přípravy, ale věřím, že si s tím poradíme a bude to pro nás přínos,“ uzavřel Václav Jílek.