/PŘÍMO Z MALTY/Fotbalisté Sigmy Olomouc za sebou mají úvodní tréninky na Maltě. V komplexu národního stadionu Ta Qali zvládli během dvou dní tři tréninky. Ve středu pak vyběhnou k prvnímu duelu.

Přihrávkové cvičení Sigmy Olomouc na Maltě | Video: Michal Muzikant

Společně se slovenskou Trnavou odstartoval v úterý v 11:30 druhý trénink Hanáků v teple na Maltě. Dopoledne byl stále relativně silný vítr, rovněž ale svítilo sluníčko a venku bylo příjemných 15 stupňů.

Zdroj: Michal Muzikant

Proto také většina hráčů vyběhla v kraťasech. Trenéři zařadili do dopolední jednotky přihrávkové cvičení a následně si to rozdaly dva týmy v intervalové hře, která přinesla obraty a byla napínavá až do samotného konce. Kouč Václav Jílek během ní několikrát chválil ofenzivní posilu Ebrima Singhateha, který prokazoval svoje přednosti v soubojích jeden na jednoho. Kouč dbal na to, aby hráči dávali rychle míč od nohy a okamžitě šli do nabídky, případně udělali spoluhráči prostor. Zároveň aby okamžitě po ztrátě reagovali a obzvláště v závěru jejich intervalu prokázali morál a pomáhali svému týmu k výhře.

Hry se však nezúčastnili Lukáš Juliš a Pavel Zifčák, kteří po viróze pouze kroužili okolo. Zapojený byl naopak Antonín Růsek. Až odpolední trénink, který začal v 17.30 stihl stoper Vít Beneš, který se kvůli osobním záležitostem připojil k týmu později. Nyní již je výběr trenéra Václava Jílka kompletní.

Zdroj: Michal Muzikant

Ve středu jej čeká ještě dopolední trénink a následovat bude ve 20 hodin měření sil s Trnavou. Utkání přinese v přímém přenosu ČT sport.