/PŘÍMO Z MALTY/Fotbalová Sigma Olomouc přistála v poledne na Maltě, kde se bude do 16. ledna připravovat na jarní část FORTUNA:LIGY. V rámci tamního Tipsport Malta Cupu navíc sehraje tři duely. Trenér Václav Jílek má na soustředění k dispozici 23 hráčů a 3 brankáře. S týmem odletěly také dvě posily, naopak scházel Vít Beneš.

SK Sigma Olomouc přiletěla na Maltu | Video: Michal Muzikant

S úsměvem dorazil olomoucký výběr v pondělí ráno na brněnské letiště, odkud se společně s dalšími účastníky Tipsport Malta Cupu Hradcem Králové a slovenskou Trnavou vydala Sigma do cílové destinace, kde je přivítalo slunečné počasí, ale také silný vítr a občasné dešťové přeháňky.

Zdroj: Michal Muzikant

Na palubě už samozřejmě chyběl Ondřej Zmrzlý, který přestoupil do Slavie a za teplem nevyrazil ani Jan Navrátil, jenž léčí zranění kolene z předzápasové rozcvičky sněhového duelu se Slováckem. V nominaci se pak neobjevili Jakub Přichystal či Nigerijec Yunusa Muritala, u kterých se řeší budoucnost, a chyběl také Jáchym Šíp, který figuroval na soupisce, která ve čtvrtek zahájila přípravu kondičními testy. S béčkem zůstal v Česku také brankář Jakub Trefil. V letadle neseděl ani důležitý stoper Vít Beneš, který se však kvůli osobním záležitostem připojí k týmu o několik hodin později.

Kádr pro soustředění na Maltě Brankáři: Tomáš Digaňa, Matúš Macík, Tadeáš Stoppen

Obránci: Vít Beneš, Jakub Elbel, Juraj Chvátal, Vojtěch Křišťál, František Matys, Filip Novák, Jakub Pokorný, Jiří Sláma, Lukáš Vraštil

Záložníci: Moses Amasi, Radim Breite, Ola Dele, Jan Fortelný, Štěpán Langer, Martin Pospíšil, Denis Ventúra, Jan Vodháněl, Filip Zorvan

Naopak nově s Hanáky budou trénovat Ebrima Singhateh, u něhož se finišuje hostování bez opce ze Slavie. Podzimní část sezony strávil ve Vlašimi. Stejně jako on odletěl na Maltu v olomoucké teplákovce také levý obránce či stoper Jakub Elbel, který by měl přijít z Prostějova. Opačnou cestou by měl putovat rychlonohý ofenzivní záložník Jakub Matoušek. Definitivně se přesuny ale budou řešit až po návratu ze soustředění.

Trenér Václav Jílek a asistent Jiří Saňák můžou navíc stále počítat také se svým kolegou Milanem Kerbrem, který rovněž na palubě letecké společnosti Air Malta nechyběl, jeho případný odchod do Slavie, kde by mohl zaplnit místo po Jaroslavu Köstlovi, se však neustále řeší.

Na Maltě odehraje Sigma hned tři duely, což nebývá v úvodním týdnu zimní přípravy zvykem.

„Je to netradiční příprava. Upravili jsme rámcový program. Na Maltě chceme do procesu dostat ale také kondiční a silové prvky, i když to bude v těchto podmínkách trošku náročnější, protože pro hrubou přípravu nejsou ideální. Ty jsou naopak dobré pro herní stránku,“ řekl kouč Sigmy Václav Jílek.

„Většinou jsme zvyklí na začátku hlavně běhat bez míče, teď skočíme hned do zápasů, což je pro nás hráče lepší,“ přidal se záložník Hanáků Martin Pospíšil.

Díky brzkým zápasům budeme vědět, na čem jsme, pochvaluje si Martin Pospíšil

Toho i se spoluhráči čeká ve středu úvodní duel proti Trnavě (20.00), v sobotu změří síly s Hradcem Králové (14.00) a v pondělí zakončí turnaj utkáním s rakouskou Austrií Vídeň (16.00), která se vydala na Maltu po vlastní ose.

„Budeme chtít zátěž rozložit mezi hráče, abychom je mohli zatížit také mezi zápasy,“ poodhalil Jílek. Ten by chtěl pomalu zapojit do zápasového procesu také dlouhodobě zraněného Antonína Růska.

Zdroj: Michal Muzikant

„Toník se lepší, ale ještě není plnohodnotně připravený ve smyslu dynamiky, ale progres tam je. Je na deseti měsících léčby, nějakou záruku, jestli je to ok, vám dá dvanáct. Osobně vnímám, že je připravený tak na osmdesát procent, proto s námi jel. Chtěli bychom mu připravit nějakou menší minutáž, abychom věděli, jak se bude jeho tělo chovat v zápasovém módu,“ prozradil Jílek.

Sigma má na Tipsport Malta Cup dobré vzpomínky. V roce 2022 jej opanovala, když vyhrála všechny tři zápasy. Tehdy porazila dánský Aalborg, rakouský Tirol i slovenskou Trnavu.