Fotbalistům Sigmy Olomouc se sobotní utkání v Edenu vůbec nepovedlo. Od Slavie schytali čtyři branky, sami brankáře Koláře pořádně neohrozili. „Nejsem spokojený s tím, co jsme předvedli, ač první poločas náš plán nebyl špatný,“ hodnotil trenér Hanáků Václav Jílek.

Václav Jílek | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jaké je vaše hodnocení utkání na Slavii?

Výsledek hovoří za vše. Řekl bych, že odhodlání i víra v to, že tady můžeme uspět, byly velké. Bohužel to ale trvalo krátce. Rozhodla větší herní kvalita a herní sebevědomí soupeře. Nejsem spokojený s tím, co jsme předvedli. Určující byla branka v nastaveném čase. To pro nás byla docela šupa. Cítil jsem, že to s hráči zatřáslo, protože si věřili, že za bezbrankového stavu bychom byli v jiné pozici a Slavia byla nervóznější. Druhý poločas už byl v jasné režii Slavie. V první půli se nám docela dařilo plnit organizační plán. Nevybavuji si vyložené šance Slavie, i když měla víc míč v držení, ale to má asi v každém zápase. U nás jsem postrádal větší kvalitu a sebevědomí po zisku míče, protože si myslím, že na to tady máme hráče, abychom to zvládli. Nakonec je to 4:0. Pro nás je to zápas, ze kterého si musíme vzít ponaučení a jít dál. Neměl by to být zápas, který rozhodne o našem postavení v sezoně.

Jak moc změnilo ráz zápasu zranění a střídání Hromady, za kterého přišel Zafeiris. Rozhýbal hru Slavie?

Přišel tam hráč s většími předpoklady do útočné fáze, ale nemyslím si, že by to byla otázka toho střídání. Slavia byla na balonu silnější a sebevědomější. Přišel nebezpečnější hráč v poslední třetině, spojitost to mít může. Já se chci ale dívat hlavně na naše mužstvo a my jsme prostě nebyli dost nebezpeční a kvalitní. Nejen ve finální fázi, ale nebyli jsme kvalitní ani ve výstavbě, kde byla malá nabídka.

Jak jste chtěli bránit hodně útočné beky Slavie?

Byl to náš plán a první poločas nebyl špatný. Vnímali jsme, že Mojmír Chytil těžko bude sám oběhávat oba stopery. Chtěli jsme, aby spíš padal do nižší pozice a krajní obránce jsme chtěli zavírat křídelními hráči a zaplnit si střed hřiště. Slavia s tím měla podle mě problémy, diagonální balony jí nevycházeli. Po zisku míče je ale potřeba mít kvalitu, aby soupeř taky musel bránit a přicházel o síly v obranné činnosti a to se nestávalo. Při bránění krajních obránců záleželo na výšce, kde se pohybovali hráči. Kdyby byli nízko, tak se tam měli dostávat střední záložníci Pospa nebo Breiťák a vycházeli na ně krajní obránci. Podle mě v tom problém nebyl. Tam jsme byli schopní Slavii eliminovat a neměla trvalý tlak, že by si vytvářela jednu šanci za druhou.

Jak moc vás štve laciná branka na 1:0, kdy v nastavení na malém vápně zůstali dva hráči?

Řekl bych, že nejméně tři branky byly z našeho pohledu takové netradiční. Pro nás je principiální pravidlo bránit box zodpovědně, klademe na to velký důraz, což tak je asi u všech mužstev. Nakonec padly všechny góly z předbrankového prostoru. Z tohoto pohledu zklamání, že jsme nebyli schopni je dohrát. Té první situaci ale předcházela laciná ztráta na půlce hřiště. Tam to musíme dohrát a je konec poločasu. Slavia přešla rychle do útočné fáze, přišel dobrý centr, ale samozřejmě my to musíme mít lépe nabrané. Nemohou tam vyplavat dva hráči a pak dávat do prázdné branky. Mrzí mě to. Gól určil další vývoj utkání.