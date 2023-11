Fotbalisté Sigmy Olomouc v 15. kole FORTUNA:LIGY podlehli Slavii 1:3. Do utkání špatně vstoupili a brzy prohrávali po trefě Wallema. Na tu ale zareagoval Pokorný. Jenže do kabiny zasadil Olomouci úder Tomič. Po změně stran navíc zvýšil Jurečka brzy na 3:1, na což už Olomouc nedokázala reagovat a po porážce vypadla z nejlepší šestky.

Fanoušci na utkání Sigma - Slavia | Video: Michal Muzikant

Trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek při absenci stopera Víta Beneše, který teprve ve čtvrtek dobral antibiotika, zařadil poprvé do základu nejčerstvější posilu Filipa Nováka, který naskočil na levém stoperu. Hanákům chyběli kromě dlouhodobě zraněných také Jan Fortelný a Lukáš Vraštil. Na druhé straně nemohl kouč Jindřich Trpišovský využít služeb Matěje Juráska a Ivana Schranze. Jen na lavičce pak zůstal bývalý sigmák Mojmír Chytil, který se dostal na hřiště v 77. minutě a Andrův stadion jej přivítal potleskem.

„Všichni viděli, že jsme se utkali s obrovskou kvalitou soupeře. Obrovské tempo, stálo nás to hodně sil a rozdíl v konečném výsledku bych spatřoval ve dvou věcech. Jednou z nich byla individuální kvalita a to, že soupeř dokázal lépe řešit situace pod tlakem na své i útočné polovině,“ začal hodnocení trenér Sigmy Václav Jílek.

Pro Sigmu nezačalo utkání nejlépe. Ve třetí minutě sice odvrátila roh, ale poté se srazili v souboji Ogbu se Zmrzlým, oba zůstali otřeseni, ale pokračovalo se ve hře. Ševčík z pravé strany centroval a Wallem nedal hlavou z malého vápna Digaňovi šanci.

Za následné protesty navíc viděl žlutou kartu Radim Breite a ani po konzultaci s videem rozhodčí Volek nedovolený zákrok v souboji Ogbu Zmrzlý neodpískal.

Sigma poprvé zahrozila ve 12 minutě, ale Zorvan si pas Chvátala nevzal do vápna, zasekl a jeho tečovaná střela ze šestnáctky šla mimo. Po čtvrt hodině hry si domácí pomohli standardkou. Z levé strany poslal prudký míč před Mandouse Vodháněl a trefil přímo hlavu nabíhajícího Jakuba Pokorného, který vyrovnal. Vodháněl tak napravil svoji chybu, když při první brance neuhlídal Wallema.

„Měli jsme asi nejlepší vstup do utkání v sezoně. Prvních patnáct minut jsme vypadali hodně dobře. Potom ale Sigma kopla perfektně standardku, skoro nebránitelnou, což jim pomohlo. Byli aktivnější, my pasivnější a ztráceli jsme nahoře míče. Nechtěli jsme je nahánět, ale to se stalo,“ popsal kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Po srovnání měla Sigma dobrou pasáž deseti minut, poté ale Breitemu a následně i Zmrzlému pláchl u lajny Provod, jeho přihrávku ztečoval Novák jen k Wallemovi, jehož střelu naštěstí pro Olomouc zablokoval Pokorný na roh.

Rozhodující moment

Dvě minuty před přestávkou však Sigma inkasovala gól do šatny. Na levé straně nikdo nenavázal Provoda, který dal míč po zemi před bránu. Novák jej chtěl odkopnout, ale v souboji nešťastně pro něj trefil Jurečku, od kterého se míč odrazil k Tomičovi a ten jej poslal do odkryté brány.

„Inkasovaná branka před poločasem byla druhou z věcí, která určila ráz utkání. To byl klíč. Slavia pak dobře držela míč v pohybu. Velký kredit pro ni. Vůbec nevypadala, že má za sebou těžké utkání ze čtvrtka, kde odběhala velké penzum,“ uznal Jílek a připomněl čtvrteční vítězství sešívaných proti italskému AS Řím 2:0 v Evropské lize.

Pět minut po změně stran mohl navýšit vedení střídající van Buren, jeho patičku z malého vápna ale reflexivně vyrazil Digaňa. Na druhé straně mohl odpovědět Juliš, který se řítil po pasu Navrátila na Mandouse, ale byl v souboji s Masopustem, který jej dobře vytlačil a pokusu nejlepšího střelce Sigmy chyběla razance.

V 56. minutě však dostal hodně prostoru na olomoucké levé straně Jurečka, navedl si míč a jeho střelu tečoval Pokorný do protipohybu Digani a bylo to 1:3.

„Hodně nám pomohl gól do šatny a ve druhém poločase už jsme byli rozjetí a dostali jsme se do takové flow, že to pro Olomouc bylo hodně těžké, chválil své svěřence Trpišovský.O chvíli později mohl přidat další branku Masopust, který zůstal sám na zadní tyči, ale přestřelil. Naději mohl dát domácím střídající Fiala, jeho hlavičku po centru Vodháněla ale Mandous vytáhl na roh. V samotném závěru nastavení ještě hlavičkoval mimo po standardce Pospíšila Zmrzlý.

„Hrálo se výborné utkání, kterému přispěli všichni jeho účastníci. Od nás tam byla velká kvalita a dobrý pohyb. V Olomouci bylo perfektní hřiště a výborný byl také rozhodčí, který určil dobrý trend, pouštěl kontakty rameno na rameno, hráči si na to rychle zvykli a hra byla plynulá. My jsme byli vítězství blíže technickou kvalitou,“ chválil Trpišovský.

„Vydali jsme se maximálně, nestačilo to, byla potřeba mít štěstí, které jsme při druhém a třetím gólu neměli. Protože to nebyli šance, ale míče se tam spíše poodrážely. Na druhou stranu je potřeba vidět, že Slavia si za těmito situacemi šla,“ uzavřel Václav Jílek.

Hanáci tak v nejvyšší soutěži nevyhráli počtvrté v řadě a před reprezentační přestávkou vypadli z top šestky. Jsou o skóre sedmí, ale na třetí místo ztrácí jen dva body. Ve čtvrtek je navíc čeká na Andrově stadionu osmifinále MOL Cupu proti Plzni (15.00). Slavia zůstává druhá o dva body za vedoucí Spartou.

SK Sigma Olomouc -SK Slavia Praha 1:3 (1:2)

Branky: 15. Pokorný - 4. Wallem, 43. Tomič, 56. Jurečka.

Rozhodčí: Volek - Hájek, Machač - Všetečka (video). ŽK: Breite, Zmrzlý, Vodháněl - Jurečka, Vlček, Wallem. Diváci: 8897.

Sigma: Digaňa - Chvátal (65. Křišťál), Pokorný, Novák, Chvátal - Ventúra, Breite - Navrátil (65. Sláma), Zorvan (65. Pospíšil), Vodháněl (85. Dele) - Juliš (74. Fiala). Trenér: Václav Jílek.

Slavia: Mandous - Masopust, Ogbu (46. Vlček), Holeš - Tomič (83. Dumitrescu), Ševčík (77. Hromada), Oscar, Provod, Wallem - Jurečka (77. Chytil), Tijani (45. van Buren). Trenér: Jindřich Trpišovský.