Fotbalisty Sigmy Olomouc čeká před reprezentační přestávkou těžké domácí utkání. Na Andrův stadion dorazí v rámci FORTUNA:LIGY druhá Slavia. Utkání se hraje neděli od 18 hodin. Poprvé jako soupeř se na Hané představí útočník Mojmír Chytil.

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha (23.5.2023), Mojmír Chytil, Ogbu | Foto: Deník/Jan Pořízek

Zajímavé střetnutí čeká na útočníka Slavie Mojmíra Chytila. Ten ještě v minulé sezoně střílel branky v dresu Sigmy, teď se na Andrově stadionu představí poprvé jako soupeř. V dosavadním ročníku se mu povedlo dát čtyři góly a je tak společně s Václavem Jurečkou a Mickem van Burenem nejlepším střelcem týmu. V minulém ročníku za Olomouc zvládl dát dvanáct branek.

Slavia přijíždí na Hanou po ligové domácí prohře s Plzní 1:2 a ztrátě prvního místa. Svěřenci Jindřicha Trpišovského sice budou mít v nohách čtvrteční duel Evropské ligy proti AS Řím, ale zároveň budou posíleni skalpem italského giganta, kterého porazili 2:0 a zajistili si účast v jarní části evropských pohárů. Navíc jsou blízko postupu v Evropské lize a bojují o první místo v tabulce. Výhru řídili Václav Jurečka a Lukáš Masopust, nulu vychytal další bývalý sigmák Aleš Mandous a až v nastavení šel z hřiště právě Chytil, který u úvodní branky asistoval.

„Recept v takových zápasech, kdy stojíte proti favoritovi, je většinou vždycky stejný. Je to o týmové souhře, o tom, aby v den D a v hodinu H všechno do sebe zaklaplo. Podobné to měla třeba Slavia proti AS Řím. Musíte předvést na více postech nadstandardní výkony na hranici svého potenciálu. To potřebujete k úspěchu, když nastupujete proti nejlepším," je si vědom asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák.

V české nejvyšší soutěži dokázaly v Slavii v letošní sezoně obrat o body kromě Sparty a Plzně na domácím hřišti týmy Teplic a Jablonce, oba s ní remizovaly.

„Každý, kdo český fotbal sleduje, tak ví, jak se Slavia dlouhodobě prezentuje. Je to silný, agresivní a běhavý tým, není to pro nás nic nového. Porazit se ale dá každý soupeř. V české lize ani pro Slavii není žádný zápas jednoduchý. Rozhodně se pokusíme o to, abychom vyhráli,“ hlásí Jiří Saňák.

Sigma by ráda ukončila třízápasovou šňůru remíz proti týmům ze spodu tabulky. V minulé sezoně se povedlo týmu Václav Jílka sešívané v říjnu před vlastními fanoušky porazit 2:0 po trefách Slámy a Chytila. V odvetě v Edenu však prohráli 0:4 a v nadstavbě doma 2:3. Celkově není Slavia oblíbeným sokem Hanáků. Loňská výhra byla první od roku 2015. Od té doby s ní jedenáctkrát prohráli (včetně jednoho pohárového utkání) a jen třikrát remizovali.

Fanoušci na utkání Sigma - Slavia z minulé sezony:

„Důležité bude, abychom byli efektivní a když si vytvoříme šance, tak je třeba je proměnit. Tak to bylo i v posledních dvou zápasech, kdy jsme měli více šancí než soupeř, ale neproměnili jsme, a proto jsme jen remizovali. Proti Slavii bude důležité, abychom zvládli být nebezpeční," popisuje Saňák.

Tentokrát jí k tomu může pomoci také nejčerstvější posila zkušený Filip Novák. „Už je na zápas nachystaný. Může hrát levého obránce i levého stopera, ve trojici nebo ve čtyřčlenné obraně. Otevírá nám to další varianty. Jak nastoupíme, to ještě uvidíme. Máme v týmu nějaké šrámy a uvidíme, jestli nakonec budou k dispozici úplně všichni hráči. Podle toho se pak rozhodneme," uzavřel Jiří Saňák.

V minulé sezoně dorazilo na první vzájemný zápas 7227 diváků, v nadstavbě pak dokonce 8166. I tentokrát je před utkáním nachystaná fanzona. Dorazí více diváků, než květnu?

