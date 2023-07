Jedna zasekávačka, druhá zasekávačka a nebylo co řešit. Lukáš Haraslín skóroval dvakrát téměř totožně a rozhodl o vítězství Sparty nad Sigmou 2:0. Hanákům se navíc na Letné v poslední době příliš nedaří.

SK Sigma Olomouc - AS Trenčín, Václav Jílek | Foto: Deník/Jan Pořízek

Sigma nevstoupila do utkání špatně, začala aktivně, napadala. Jenže Potom přišel souboj jeden na jednoho Lukášů Haraslína s Vraštilem. Ofenzivní záložník Sparty olomouckého stopera obešel a levačkou na zadní se nemýlil.

Kouč Václav Jílek sáhl o poločase ke střídání. Vraštila nahradil Pokorný. Jenže uběhlo deset minut, stejný souboj a stejný konec. Haraslín totožnou zasekávačkou obelstil svého strážce a mířil opět přesně.

„O Arjenu Robbenovi také všichni věděli, že bude dělat kličku dovnitř a stejně to nedokázali bránit. Je to o kvalitě hráče a načasování. Připravovali jsme se samozřejmě na Haraslína, že si dá krátký dotek ven a pak to seká dovnitř,“ popisoval olomoucký trenér Václav Jílek.

Sigma na úvod padla s mistrovskou Spartou

Jenže Haraslín svoji kličku změnil. A místo na střed zasekával doleva. „Všiml jsem si, že se mi moc nedaří míče navádět na střed, tak jsem to změnil. Od toho na hřišti jsem,“ říkal sedmadvacetiletý hrdina Sparty.

„Po hráčích trošku půjdu. Měli jsme to vyřešit lépe, být zajištění. Každopádně nechci snižovat kvalitu Haraslína, byl faktorem, který rozhodl zápas,“ dodal Jílek.

Sama Sigma brankáře Vorla nezaměstnala. Podle oficiálních statistik na stránkách FORTUNA:LIGY nevystřelila ani jednou přesně mezi tři tyče, což se jí nepovedlo ani před rokem při porážce stejným rozdílem. Na Letné tak příliš nebezpečná není. V neděli tak zůstalo u náznaků Navrátila a Vodháněla, kteří ale své situace ani nezakončili. Když Juliš pálil do Vorla, tak byl zase v ofsajdu. Také první rohový kop Hanáků přišel až v 66. minutě.

„Sparta vyhrála zaslouženě, nemyslím si však, že by nás nějak válcovala. Ale ukázal se rozdíl ve hře pod tlakem. Nebyli jsme schopní dobře vyhodnotit situace. Sparta byla schopná vyjet z našeho presinku, my jsme naopak ztráceli jednodušší míče,“ viděl Jílek. To brankář Matúš Macík měl daleko více práce a má po prvním kole druhý nejvyšší počet zákroků (9) z celé ligy.

Paradoxem pak bylo, že Sigma na Spartě inkasovala z brejkových situací. „Pramení to ze způsobu hry, kterým hrajeme. Většina týmů sem přijede hrát odzadu a na brejky. Tak jsme se ale prezentovat nechtěli. Chtěli jsme být aktivní a napadat. Mrzí mě hlavně první gól, kdy jsme před ním měli míč v držení a jednoduše jsme jej ztratili, Sparta toho pak využila,“ pokračoval Jílek.

Kobylík před ligou: Titul těsně pro Slavii, Sigma šestku neobhájí. Co nadstavba?

Ten nebyl příliš spokojený s výkony některých svěřenců. „Čekali jsme více kvality od Martina Pospíšila a Denise Ventúry v situacích pod tlakem. Naopak Honza Vodháněl to ukázal, byl silný na míči, zvládal těžké situace. Měl tam dvě finálky na Lukáše Juliše. Měli jsme představu, že budeme hrát takhle, ale nehráli,“ říkal kouč.

„Pohled na hřišti je někdy jiný. Sparta nás hodně přečíslovala, stahovali se do středu jejich křídelní hráči a pro nás to bylo těžké. Víme, že mají nadstandardní střeďáky. Hlavně Kairinen jim dělá hru. Uznávám, že kvalita byla na jejich straně. U nás je škoda, že někdy vyhazujeme a ztrácíme jednoduché míč. Díky tomu se dostávala Sparta do brejků. Měli jsme tomu zamezit. Naopak, když to Spartě umožníte, je to smrt pro každý tým,“ uznal olomoucký středopolař Martin Pospíšil.

Sigma tak nenavázala na povedenou přípravu. „Přípravný a ostrý zápas je něco jiného. Na některé mohla dolehnout tíha okamžiku, ale mužstvo je zkušené. A i když hrajete před plným stadionem na Spartě, tak si s tím musí poradit,“ je si vědom Václav Jílek.

Vše mohlo být ještě jinak, když v první půli za bezbrankového stavu upadl na hranici vápna při souboji s Ladislavem Krejčím Jan Vodháněl. „Za mě diskutabilní situace, mohla být pro nás zajímavá,“ uzavřel Václav Jílek. Penalta se však nepískala, Sigma tak prohrála devátý z posledních deseti zápasů na hřišti Sparty (jednou remizovala). Naposledy na Letné vyhrála v září roku 2012.