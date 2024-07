Dvě remízy, dvě výhry. Takovou mají po sobotním vítězství na Žilinou bilanci hráči Sigmy Olomouc v letní přípravě. Proti čtvrtému týmu uplynulé sezony Niké Ligy otevřel skóre v prvním poločase lobem Jiří Spáčil, který dorazil střelu Klimenta.

„Padl po dobrém presinku. Viděl jsem, že si to Klimič přebral, věděl jsem, že je hroťák, potřebuje góly, tak půjde do střely. Zkusil jsem to doběhnout, odrazilo se to přímo ke mně. Trošku štěstí, trošku předvídavost,“ hodnotil svůj zásah střelec.

Žilině se povedlo ještě před přestávkou vyrovnat, ale branka neplatila pro útočný faul. Trenér Tomáš Janotka tentokrát neprostřídal celou jedenáctku. Někteří členové áčka navíc jeli s béčkem k jinému utkání.

Zaplněná tribuna ve Slatinicích | Video: Michal Muzikant

„Záměr byl jasný, rozložit zápasovou minutáž na 75 minut pro většinu, aby měli herní praxi. Zužování bude po víkendu téma. Není to ale o tom, že kdo byl tady, má blíž do kádru,“ říkal Janotka.

V závěru duelu ještě Hanáci zvýšili svůj náskok, když špatné rozehrávky využil Juliš, levačkou ale trefil jen tyč. Odražený míč si ale našel Navrátil a dostal jej do sítě.

„Dojem je dobrý. Vyhráli jsme zaslouženě, měli jsme více šancí než soupeř, který se do nich dostával po našich chybách. Jsme rádi, že jsme navázali na středeční vítězství. V druhé půli jsme maličko ubrali v intenzitě, byla tam hluchá pasáž, ale dostali jsme se do toho zpět,“ popisoval Janotka.

„Žilina do toho šlapala z hlediska důrazu tam bylo dost soubojového chování. Je to pochvala pro náš tým, který se dokáže udržet ve vysokém postavení a nedovolí týmu kombinační hru. Nebyly tam pasáže, že by nás zmáčkli. Blok fungoval také velice dobře. Vytvořili jsme tlak na rozehrávku soupeře a neřešili situace u svého vápna,“ uzavřel Tomáš Janotka.

SK Sigma Olomouč - MŠK Žilina 2:0 (1:0)

Branky: 30. Spáčil, 81. Navrátil.

Sigma, 1. pol.: Stoppen - Hadaš, Dohnálek, Elbel, Sláma - Breite, Spáčil - Šíp, Zorvan, Mikulenka - Kliment. 2. pol.: Stoppen - Hadaš (70. Zifčák), Dohnálek, Matys, Sláma (70. Elbel) - Breite (70. Pospíšil), Spáčil (80. Zorvan) - Mikulenkta (70. Šíp), Zorvan (70. Fiala), Navrátil - Kliment (70.Juliš). Trenér: Tomáš Janotka.